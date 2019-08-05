Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BURHAN CAN TERZİ

Galatasaray’da transfer çalışmaları bütün hızıyla devam ediyor. Alternatifli bir hücum hattını son halkasını da tamamlamak isteyen sarı-kırmızılılar Kostas Mitroglu ve Mbaye Diagne ikilisini yollayıp iki yeni santrfor alacak. Bunlardan biri günlerden en çok konuşulan isim Radamel Falcao ama diğerinin kim olacağı da merakla bekleniyor. Teknik direktör Fatih Terim’in listesinden birçok isim bulunurken Samatta, Okaka, Cenk Tosun öncelikli isimlerdi. Cenk için daha önce Everton’ın kapısı çalınmış ancak olumlu geri dönüş alınamamıştı. Juventus’tan Moise Kean’i kadrosuna katan İngilizler santrfor hattını güçlendirdi ve Cenk bir anlamda boşa çıktı.

TOSUN DA İSTİYOR

Galatasaray, millî golcü için şimdi yeni bir çıkarma hazırlığında. Beşiktaş döneminde Ryan Babel ile çok sıkı arkadaş olan Cenk’in sarı-kırmızılı takımda oynamaya ve yeniden Şampiyonlar Ligi’nde boy göstermeye çok hevesli olması da Aslan’ın elini güçlendiriyor. Kiralık formülüyle alınmak isteyen isim sadece Cenk Tosun değil. Bonservisi Chelsea’de olan orta saha Tiemoue Bakayoko için de İngiltere’de girişimlerde bulunulacak. Fatih Terim ve kurmayları, 24 yaşındaki Bakayoko’nın merkeze güç katacağı tahmin ediliyor.

İTALYANLAR YAZDI

Her transfer döneminde adı Türkiye’deki büyük kulüplerle anılan Hakan Çalhanoğlu yine yazıldı. İtalyan basını, Galatasaray’ın Milan forması giyen millî futbolcuya yöneldiğini yazdı. İtalyan La Gazzetta dello Sport gazetesinin muhabiri Nico Schira, Hakan ile Galatasaray ve Leipzig’in ilgilendiğini ve Milan’ın oyuncu için 18-20 milyon avro arası bir bonservis ücreti istediğini yazdı.

AHMET BULUT: Falcao 3-5 güne belli olur

G.Saray taraftarlarının yolunu gözlediği Radamel Falcao konusunda menajer Ahmet Bulut açıklama yaptı. TRT Spor'a konuşan Bulut, "Falcao mukaveleli futbolcu. Bir şey söylemem doğru olmaz. Bu transfer için uğraşıyoruz. 3-5 güne kadar sanıyorum bu iş belli olur" açıklamasında bulundu.

HIRSLI VE İSTEKLİ

Galatasaray’ın yeni transferlerinden Âdem Büyük’ün Panathinaikos ile yapılan özel maçtaki hırsı ve isteği dikkat çekiciydi. Sarı-kırmızılı takımın geniş kadrosunda forma rekabetine girecek olan hücum oyuncusu yeni sezon öncesi “hazırım” mesajı veriyor. Teknik ekip Âdem’in performansından memnun.

Emre Mor çabuk ısındı

Hafta ortasında Galatasaray’a imza atan Emre Mor, sarı-kırmızılı formayı ilk defa taraftarın önünde giydi. Panathinaikos karşısında 63. dakikada Seri’nin yerine oyuna giren 22 yaşındaki oyuncuya, tribünler büyük destek verdi. Tek idmanla sahaya çıkan Emre’nin hızı ve çabukluğu taraftarı oldukça coşturdu.