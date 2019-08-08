Dijital TV platformu TV+, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da İngiltere Premier Lig, NBA, Formula 1, Moto GP ve tenis takviminin en büyük turnuvalarını canlı yayınlayacağını duyurdu. Platform, futbol sezonunu bu hafta İngiltere Premier Ligi ile açacağını kaydederken; 11 Ağustos Pazar günü önemli şampiyonluk adaylarından Manchester United, evinde Chelsea’yi ağırlayacağı maçın canlı yayınlanacağını belirtti. 

TV+ canlı yayınları şöyle:

9 Ağustos Cuma 
22.00 Liverpool - Norwich City 

10 Ağustos Cumartesi 
14.30 West Ham United - Manchester City 
17.00 Crystal Palace - Everton 
19.30 Tottenham - Aston Villa 

11 Ağustos Pazar 
16.00 Newcastle United - Arsenal 
18.30 Manchester United - Chelsea  