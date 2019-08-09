Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Burhan Can Terzi

Radamel Falcao için geri sayım sürüyor.. Sabreden derviş muradına ermiş sözü de hayata geçiyor... Sarı-kırmızılı taraftarların haftalardır uykularını kaçıran transfer girişiminde artık mutlu sona ulaşıldı gibi. Çünkü tüm emareler bunu gösteriyor. Kolombiyalı yıldız, resmî transfer bildirimini âdeta kendisi yaptı. Galatasaray kaptanlarından Fernando Muslera, Süper Kupa şampiyonluğundan sonra Instagram hesabından kupa pozu paylaştı. Uruguaylı kaleciyi takip eden Falcao da fotoğrafın altına “Cimbombom” yazarak ateşi yaktı. Ardından Muslera “Galatasaray gel” Donk da “Gel, bir hafta sonra sezon başlıyor” diye mesaj attı. Bu transfer ihtimalini daha da güçlü hale getirdi.

22 milyon avro

Peki şu anda durum ne? Monaco işi çözülmeye çalışılan golcü oyuncu ile üç senelik anlaşma sağlandı. Falcao’ya toplam 22 milyon avro ödenecek. Ki bu rakamın bir bölümü sponsor aracılığıyla karşılanacak. Ve o sponsor da Türk Hava Yolları olacak. Burada asıl önemli olan Monaco’nun durumu. Menajer Ahmet Bulut görüşmelerin devam ettiğini ve dört-beş güne sonuçlanacağını belirtirken Fransız ekibini ima ediyor. Eğer Monaco da oyuncuyu göndermeye razı olursa süreç hızlanacak ve Falcao birkaç gün içerisinde İstanbul’da olacak. Transferin kesinleşmesinin ardından dünyaca ünlü golcü için muhteşem bir karşılama töreni düzenlenecek.

Gelmeden böyle ya bir de gelirse

Radamel Falcao, Türkiye’de ve Galatasaray camiasında öyle bir etki yaptı ki; sabah, öğle, akşam ve gece yarısı hayatın her sürecinde o ve esprileri var. Berberinden mimarına kadar hemen hemen her meslek grubundan kişiler öyle ya da böyle bu işe dahil olmuş görünüyor. Gelmeden bu sinerjiyi oluşturan Falcao’nun transferi bir de resmiyet kazanırsa neler olacağını siz düşünün.

DIAGNE’DE SON DURUM

Galatasaray’da satılması için büyük uğraş verilen Mbaye Diagne için Premier Lig ekibi Aston Villa ile yapılan görüşmelerden de sonuç çıkmadı. Senegalli futbolcunun transferinden vazgeçen İngilizlerin transfer dönemi de sona erdi. Galatasaray Diagne’yi göndermek için rotayı yeniden Suudi Arabistan’a çeviriyor.

HANEDAR’A MESAJ

Galatasaray’ın İngiltere’deki bir başka girişimi orta saha konusundaydı. Abdurrahim Albayrak, Chelsea’nin yıldızı Bakayoko konusunun olumlu ilerlediğini belirtirken Everton’lı Schneiderlin ve Arsenal’li Elneny ile de temas sürüyor. Fatih Terim idari menajer Şükrü Hanedar’a üç oyuncudan birinin mutlaka alınmasını istiyor.