Türkiye Gazetesi

Millî Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Demirören Haber Ajansına gündemi değerlendirdi ve önemli açıklamalar yaptı. Ay-yıldızlı ekipten kulüplerin ekonomik durumuna kadar geniş bir yelpazeyi içeren açıklamalardan öne çıkanlar şöyle:

∂ Marka değerimizi yükseltmemiz gerekiyor. Ülkemizi Avrupa’da temsil edeceğiz. Dünya çapında olmak istiyorsak uluslararası alanda başarılı olmamız gerekiyor. Bunu geçmiş yıllarda millî takım bazında gösterdik.

∂ Cengiz’in Altınordu’dan Başakşehir’e geçmesi ve oradan Avrupa’ya transfer olması başlı başına bir olaydır. Bizim üretime tekrar dönmemiz gerekiyor. Trabzonspor Yusuf ile bunu yaptı, G.Saray ise Ozan ile yaptı.

∂ 2 Eylül’de kampa gireceğiz ve 10 Eylül’de kampımız bitecek. İki maç yapacağız. Sakatlığı bulunan Hasan Ali Kaldırım ve Burak Yılmaz bizimle olmayacak. Dorukhan’ın, Okay’ın da ufak sakatlıkları bulunuyor.

∂ On dört yabancı alıp on birini yabancı oyunculardan kuran takımlarımız var. İhtiyaçtan fazla yabancı oyuncu aldığınızda problemler oluşuyor. Benim gönlümden geçen yabancı sayısı yedi-sekiz. İlk on birin tamamının yabancı olması doğru değil.

∂ Türk oyuncuya 100 bin avro veriyorsunuz, yabancıyı 5 milyon avroya transfer ediyorsunuz. Sonra ‘Ben bu 5 milyon avroyu çöpe mi atayım?’ diyorsunuz. Üretim yapacağımız oyuncunun oynayacağı alanı sağlamamız gerekiyor.

∂ Kulüplerin kurumsal yapıları değişmeli. Manevi duygularla kulüplerini yöneten başkanlar var ama yanlış da yapanlar var. Bizde ilk ve son kararı başkan veriyor. Bu şekilde ona çok yük biniyor ve hata da yapabiliyor.

∂ Futbol ekonomik bir olay. Biz üretelim ve satalım. Cenk Tosun (Everton) gittiğinde üzüldüm ama bir yandan da sevindim kulübün ekonomik yapısı değişir ve daha iyi olur diye ama olmadı.