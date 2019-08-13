Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Transferde hareketli günler yaşayan Beşiktaş’ın kadrosuna yaptığı son takviye Pedro Rebocho oldu. Fransız ekibi Guingamp’tan transfer edilen 24 yaşındaki Portekizli sol bek, kendisini bir yıllığına siyah-beyazlılara bağlayan imzayı attıktan sonra açıklamalarda bulundu. Beşiktaş’ın kendisine talip olduğu günden itibaren heyecanlanmaya başladığını belirten Rebocho “Transferim gerçekleşene kadar çok stresli anlar yaşadım. Beşiktaş’ta oynamayı çok istiyordum. Son anda bir pürüz çıkmasından korktum” dedi. Beşiktaş’ın Avrupa’da çok iyi bilinen bir kulüp olduğunu ifade eden genç oyuncu “Şampiyonlar Ligi’nde Benfica ve Porto ile oynadıkları maçları seyretmiştim. O maçlarda Beşiktaş’ın büyüklüğünü anlamıştım” sözlerini kullandı.

Atmosfer etkileyici

Böyle büyük bir camianın parçası olduğu için büyük mutluluk yaşadığını belirten Rebecho, kendisinin de takıma çok katkılı olacağına inandığını söyledi. Beşiktaş’ta başarılı olmak için elinden geleni yapacağını vurgulayan Portekizli oyuncu “Geçen sezon benim açımdan çok başarılı geçti. Form durumum üst seviyede. Kabiliyetlerimi ve hırsımı sahaya yansıtarak Beşiktaş’ın başarılarında pay sahibi olmak istiyorum” dedi. Siyah-beyazlı taraftarlara da ayrı bir parantez açan Rebocho “İstanbul’a gelmeden önce internette Beşiktaş’la ilgili araştırmalar yaptım. Beni en çok etkileyen Vodafone Park’taki atmosfer oldu. Böyle bir taraftar önünde oynamak her futbolcunun hayalidir. Bu yüzden ilk maçımı iple çekiyorum” diye konuştu.

SCHALKE DE DOĞRULADI

Transferde şu ana kadar Tyler Boyd, Douglas, Victor Ruiz ve Pedro Rebocho’ya imza attıran Beşiktaş’ta taraftarların en çok merak ettiği isim Yevhen Konoplyanka. Alman basınına konuşan Schalke’nin sportif direktörü Jochen Schneider “Beşiktaş ile görüştüğümüz doğru ancak biten bir şey yok” dedi.

Siyah-beyaz cevap

Siyah-beyazlıların transfer gündeminde olan isimlerden Southampton’ın kanat oyuncusu Mohamed Elyounoussi’ye taraftar sosyal medyadan “ComeToBeşiktaş” mesajı attı. 25 yaşındaki Norveçli oyuncu da buna siyah beyaz iki topla birlikte “ok” işareti yaptı. Bu hareket çok beğeni aldı.

Kartal’a dörtlü müjde

Süper Lig’in ilk haftasında Sivasspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş bu maçın hazırlıklarına devam ediyor. Sakatlıklarını atlatan Ljajic, Dorukhan, Gökhan ve Atiba dünkü antrenmanda yer aldı. Tedavileri süren Burak Yılmaz, Karius, Roco ve Medel ise idmana katılmadı.