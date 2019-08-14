Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bordo-mavililer öncelikle Portekizli oyuncuyla 3+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Yirmi beş yaşındaki futbolcuya bu yıl için 650 bin avro, diğer yıllar için de 750 bin avro garanti ücret verileceği belirtildi. İmzaların atılmasından sonra bordo-mavililer savunma oyuncusunu Hollanda’nın ünlü takımı Feyenoord’a bir seneliğine kiraladı. Böylece Le, Trabzon’u görmeden Feyenoord’un yolunu tuttu. Lille ile 47 maça çıkan Edgar Ié, bir gol, bir asistlik performans sergiledi.

