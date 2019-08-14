Bordo-mavililer öncelikle Portekizli oyuncuyla 3+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Yirmi beş yaşındaki futbolcuya bu yıl için 650 bin avro, diğer yıllar için de 750 bin avro garanti ücret verileceği belirtildi. İmzaların atılmasından sonra bordo-mavililer savunma oyuncusunu Hollanda’nın ünlü takımı Feyenoord’a bir seneliğine kiraladı. Böylece Le, Trabzon’u görmeden Feyenoord’un yolunu tuttu. Lille ile 47 maça çıkan Edgar Ié, bir gol, bir asistlik performans sergiledi.
Edgar lé gelmeden gitti
14.08.2019 - 07:03 | Son Güncelleme: 14.08.2019 - 07:05
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yeni sezona yenilenen kadrosuyla giren Trabzonspor, Yusuf Yazıcı’nın Lille’e transferinde takas yoluyla kadroya kattığı Edgar lé’yi sözleşme imzaladıktan sonra Hollanda kulübü Feyenoord’a kiraladı.
Bordo-mavililer öncelikle Portekizli oyuncuyla 3+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Yirmi beş yaşındaki futbolcuya bu yıl için 650 bin avro, diğer yıllar için de 750 bin avro garanti ücret verileceği belirtildi. İmzaların atılmasından sonra bordo-mavililer savunma oyuncusunu Hollanda’nın ünlü takımı Feyenoord’a bir seneliğine kiraladı. Böylece Le, Trabzon’u görmeden Feyenoord’un yolunu tuttu. Lille ile 47 maça çıkan Edgar Ié, bir gol, bir asistlik performans sergiledi.
Etiketler : Edgar lé,
643657 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/643657.aspx
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Alanyaspor
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Ankaragücü
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3
Antalyaspor
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0
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4
Beşiktaş
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5
Denizlispor
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6
Fenerbahçe
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0
0
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7
Galatasaray
0
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8
Gazişehir Gaziantep
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9
Gençlerbirliği
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10
Göztepe
0
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0
0
0
0
0
0
11
Kasımpaşa
0
0
0
0
0
0
0
0
12
Kayserispor
0
0
0
0
0
0
0
0
13
Konyaspor
0
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0
0
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0
0
14
Çaykur Rizespor
0
0
0
0
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0
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0
15
Sivasspor
0
0
0
0
0
0
0
0
16
Trabzonspor
0
0
0
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0
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0
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17
Malatyaspor
0
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0
18
Başakşehir
0
0
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0
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0
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16.8.2019
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Gençlerbirliği - Çaykur Rizespor
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Kasımpaşa - Trabzonspor
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19.8.2019
Fenerbahçe - Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Adana Demirspor
0
0
0
0
0
0
0
0
2
Adanaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
3
Akhisar Bld.Spor
0
0
0
0
0
0
0
0
4
Altay
0
0
0
0
0
0
0
0
5
Altınordu
0
0
0
0
0
0
0
0
6
Erzurum BB
0
0
0
0
0
0
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0
7
Balıkesirspor
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0
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0
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0
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8
Boluspor
0
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0
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0
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0
9
Bursaspor
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0
10
Eskişehirspor
0
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0
0
0
0
0
0
11
Fatih Karagümrük
0
0
0
0
0
0
0
0
12
Giresunspor
0
0
0
0
0
0
0
0
13
Hatayspor
0
0
0
0
0
0
0
0
14
Keçiörengücü
0
0
0
0
0
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0
0
15
Menemen Belediyespor
0
0
0
0
0
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0
0
16
Osmanlıspor
0
0
0
0
0
0
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0
17
Ümraniye
0
0
0
0
0
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0
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18
İstanbulspor
0
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0
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