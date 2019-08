Türkiye Gazetesi

Murad Tamer - Beşiktaş’ın sol kanat transferi için listesinde bulunan Yevhen Konoplyanka ile Mohamed Elyounoussi’den biri büyük ihtimalle önümüzdeki günlerde açıklanacak. Ancak yönetim ve teknik heyet, iki yıldızdan hangisinin seçileceği konusunda kararsızlık yaşıyor. Her iki oyuncunun da kendilerine göre eksileri ve artıları arasında bir denge söz konusu. Bu durum da yönetimi zor durumda bırakıyor. Schalke 04 forması giyen Konoplyanka uluslararası tecrübesiyle öne çıkıyor. Ukraynalı yıldız ayrıca taraftarları heyecanlandıran popülerliğiyle takıma hem güç hem de hava katabilir.



> Opsiyon sıkıntısı

Elyounoussi ise Konoplyanka’ya göre dört yaş daha genç ancak taraftarları Ukraynalı yıldız kadar heyecanlandıran bir isim değil. Fas asıllı Norveçli oyuncunun her iki kanatta da forma giyebilmesi ise onu en çok cazip kılan özelliği. Maliyet konusunda da ise her iki oyuncunun kiralama ücretinin 750 bin ile 1 milyon avro arasında olması bekleniyor. Yıllık ücret için ise iki yıldız da 2 milyon avroyu kabul etmiş durumda. Ancak Konoplyanka’nın kulübü Schalke’nin kiralama sözleşmesine mecburi satın alma opsiyonu koydurmak istemesi yönetimi düşündürüyor.