Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş’ta Sivasspor deplasmanında oynanacak ligin ilk maçının heyecanı yaşanıyor. Zorlu karşılaşma öncesi Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman merak edilen konular hakkında açıklamalarda bulundu. Transfer stresi yaşamadıklarını ve rahat olduklarını belirten Orman, “Transfer yapmak istediğimiz bölgeler var ama temkinli gitmek durumundayız. Taraftarlar birbirlerini gazlıyorlar. Beşiktaş Kulübü mantıklı gitmek zorunda” dedi.



> Dördüncü olmuştuk

Transferin bitmesine iki haftadan fazla zaman olduğunu belirten Orman, “Şartlar uygun olursa yaparız, yoksa mevcut kadromuzla devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. Beklentilerin farkında olduklarını belirten Orman, “Unutulmaması gereken bir şey var. Cenk Tosun, Talisca, Pepe gibi birçok oyuncumuzun olduğu dönemde ligi dördüncü bitirdik. Transfer yapmak değil, takım olmak önemli” diye konuştu.



YENİLER VAR AMA...

Altı eksik

Beşiktaş’ın Sivasspor ile oynanacağı ligin ilk maçının kadrosu belli oldu. Cezalı Lens’in yanı sıra sakatlıkları süren Burak Yılmaz, Karius, Atiba, Mirin ve Roco da kadroda yer almıyor. Siyah-beyazlıların yeni transferlerinden Victor Ruiz, Douglas ve Rebocho ise kafileye dahil edildi.



GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Kara Kartal Luan’a talip

Burak Yılmaz’ın sakatlığı sonrasında golcü arayan Beşiktaş, Brezilya Serie A ekiplerinden Gremio forması giyen Luan ile görüşmelere başladı. Kanatlarda ve forvet arkasında da forma giyebilen Brezilyalı futbolcunun Beşiktaş’tan 2 milyon avro maaş talep ettiği öğrenildi.

YUVADA KALDI

Paul Papp Sivas’ta

Süper Lig’de mücadele veren Demir Grup Sivasspor, Beşiktaş maçı öncesinde bir transfer yaptı... Yiğidolar, sözleşmesi sezon sonunda sona eren Paul Papp ile yeniden anlaşmaya vardı. 29 yaşındaki Rumen futbolcu ile bir yıllık sözleşme yapıldığı açıklandı.