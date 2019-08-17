Alman basını, Eintracht Frankfurt’un Premier Lig ekibi Everton’da forma giyen millî futbolcu Cenk Tosun için nabız yokladığını öne sürdü. Futbolculuk kariyerine Eintracht Frankfurt’ta başlayan Cenk Tosun, sırasıyla ülkemizde Gaziantepspor ve Beşiktaş formaları giymişti. Kulübeye çakılı kalan Cenk’in Everton’da fazla süre alması beklenmiyor.
Cenk Tosun yuvaya dönebilir
17.08.2019 - 06:35 | Son Güncelleme: 17.08.2019 - 06:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kulübeye çakılı kalan Cenk’in Everton’da fazla süre alması beklenmiyor.
Etiketler : cek torun,anlaşma,
644255 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/644255.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Denizlispor
1
1
0
0
2
0
2
3
2
Alanyaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
3
Ankaragücü
0
0
0
0
0
0
0
0
4
Antalyaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
5
Beşiktaş
0
0
0
0
0
0
0
0
6
Fenerbahçe
0
0
0
0
0
0
0
0
7
Gazişehir Gaziantep
0
0
0
0
0
0
0
0
8
Gençlerbirliği
0
0
0
0
0
0
0
0
9
Göztepe
0
0
0
0
0
0
0
0
10
Başakşehir
0
0
0
0
0
0
0
0
11
Kasımpaşa
0
0
0
0
0
0
0
0
12
Kayserispor
0
0
0
0
0
0
0
0
13
Konyaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
14
Çaykur Rizespor
0
0
0
0
0
0
0
0
15
Sivasspor
0
0
0
0
0
0
0
0
16
Trabzonspor
0
0
0
0
0
0
0
0
17
Malatyaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
18
Galatasaray
1
0
0
1
0
2
-2
0
1. Hafta Maçları
16.8.2019
Yukatel Denizlispor 2 - 0 Galatasaray
17.8.2019
Gençlerbirliği - Çaykur Rizespor
17.8.2019
Sivasspor - Beşiktaş
17.8.2019
İstikbal Mobilya Kayserispor - Alanyaspor
18.8.2019
Konyaspor - Mke Ankaragücü
18.8.2019
Göztepe - Antalyaspor
18.8.2019
Kasımpaşa - Trabzonspor
18.8.2019
Yeni Malatyaspor - Medipol Başakşehir Fk
19.8.2019
Fenerbahçe - Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Menemen Belediyespor
1
1
0
0
2
0
2
3
2
Adana Demirspor
0
0
0
0
0
0
0
0
3
Adanaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
4
Akhisar Bld.Spor
0
0
0
0
0
0
0
0
5
Altay
0
0
0
0
0
0
0
0
6
Altınordu
0
0
0
0
0
0
0
0
7
Erzurum BB
0
0
0
0
0
0
0
0
8
Balıkesirspor
0
0
0
0
0
0
0
0
9
Boluspor
0
0
0
0
0
0
0
0
10
Bursaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
11
Eskişehirspor
0
0
0
0
0
0
0
0
12
Fatih Karagümrük
0
0
0
0
0
0
0
0
13
Hatayspor
0
0
0
0
0
0
0
0
14
Keçiörengücü
0
0
0
0
0
0
0
0
15
Osmanlıspor
0
0
0
0
0
0
0
0
16
Ümraniye
0
0
0
0
0
0
0
0
17
İstanbulspor
0
0
0
0
0
0
0
0
18
Giresunspor
1
0
0
1
0
2
-2
0