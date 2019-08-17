 Alman basını, Eintracht Frankfurt’un Premier Lig ekibi Everton’da forma giyen millî futbolcu Cenk Tosun için nabız yokladığını öne sürdü. Futbolculuk kariyerine Eintracht Frankfurt’ta başlayan Cenk Tosun, sırasıyla ülkemizde Gaziantepspor ve Beşiktaş formaları giymişti. Kulübeye çakılı kalan Cenk’in Everton’da fazla süre alması beklenmiyor. 