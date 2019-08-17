Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'de uzun süredir kendisine kulüp arayan Michael Frey'in yeni adresi Almanya oluyor. Bundesliga 2 ekiplerinden Nürnberg'le her konuda anlaşan İsviçreli futbolcu, sağlık kontrolünden geçmek için Almanya'ya gitti. Alman ekibi, 25 yaşındaki futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiralayacak. 2018-2019 sezonunda 25 maçta forma giyen İsviçreli forvet, 5 gol, 1 asistlik bir performans sergiledi.