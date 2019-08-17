Fenerbahçe'de uzun süredir kendisine kulüp arayan Michael Frey'in yeni adresi Almanya oluyor. Bundesliga 2 ekiplerinden Nürnberg'le her konuda anlaşan İsviçreli futbolcu, sağlık kontrolünden geçmek için Almanya'ya gitti. Alman ekibi, 25 yaşındaki futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiralayacak. 2018-2019 sezonunda 25 maçta forma giyen İsviçreli forvet, 5 gol, 1 asistlik bir performans sergiledi.
Fenerbahçe'de beklenen ayrılık!
17.08.2019 - 14:58 | Son Güncelleme: 17.08.2019 - 15:02
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Geçtiğimiz sezon Zürich'ten transfer edilen performansıyla hayal kırıklığı oluşturan Michael Frey, takımdan ayrıldı. Satın alma opsiyonuyla birlikte Bundesliga 2 ekiplerinden Nürnberg'e kiralanacak olan Michael Frey sağlık kontrolünden geçmek için Almanya'ya gitti.
Etiketler : Fenerbahçe,
644335 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/644335.aspx
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Süper Lig
PTT 1. Lig
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Takım
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1
Denizlispor
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1
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2
0
2
3
2
Alanyaspor
0
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0
0
0
0
3
Ankaragücü
0
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0
0
0
0
0
0
4
Antalyaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
5
Beşiktaş
0
0
0
0
0
0
0
0
6
Fenerbahçe
0
0
0
0
0
0
0
0
7
Gazişehir Gaziantep
0
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0
0
0
0
0
0
8
Gençlerbirliği
0
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0
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0
0
0
0
9
Göztepe
0
0
0
0
0
0
0
0
10
Başakşehir
0
0
0
0
0
0
0
0
11
Kasımpaşa
0
0
0
0
0
0
0
0
12
Kayserispor
0
0
0
0
0
0
0
0
13
Konyaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
14
Çaykur Rizespor
0
0
0
0
0
0
0
0
15
Sivasspor
0
0
0
0
0
0
0
0
16
Trabzonspor
0
0
0
0
0
0
0
0
17
Malatyaspor
0
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0
0
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0
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0
18
Galatasaray
1
0
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1
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2
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1. Hafta Maçları
16.8.2019
Yukatel Denizlispor 2 - 0 Galatasaray
17.8.2019
Gençlerbirliği - Çaykur Rizespor
17.8.2019
Sivasspor - Beşiktaş
17.8.2019
İstikbal Mobilya Kayserispor - Alanyaspor
18.8.2019
Konyaspor - Mke Ankaragücü
18.8.2019
Göztepe - Antalyaspor
18.8.2019
Kasımpaşa - Trabzonspor
18.8.2019
Yeni Malatyaspor - Medipol Başakşehir Fk
19.8.2019
Fenerbahçe - Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
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Y.
A.
P.
1
Menemen Belediyespor
1
1
0
0
2
0
2
3
2
Adana Demirspor
0
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0
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0
0
0
0
3
Adanaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
4
Akhisar Bld.Spor
0
0
0
0
0
0
0
0
5
Altay
0
0
0
0
0
0
0
0
6
Altınordu
0
0
0
0
0
0
0
0
7
Erzurum BB
0
0
0
0
0
0
0
0
8
Balıkesirspor
0
0
0
0
0
0
0
0
9
Boluspor
0
0
0
0
0
0
0
0
10
Bursaspor
0
0
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0
0
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0
11
Eskişehirspor
0
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0
0
0
0
0
0
12
Fatih Karagümrük
0
0
0
0
0
0
0
0
13
Hatayspor
0
0
0
0
0
0
0
0
14
Keçiörengücü
0
0
0
0
0
0
0
0
15
Osmanlıspor
0
0
0
0
0
0
0
0
16
Ümraniye
0
0
0
0
0
0
0
0
17
İstanbulspor
0
0
0
0
0
0
0
0
18
Giresunspor
1
0
0
1
0
2
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