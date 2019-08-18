Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çin’de düzenlenecek Dünya Kupası’na hazırlanan A Millî Basketbol Takımımız, Akpopolis Turnuvası’ndaki ikinci maçını da kaybetti. Önceki akşam Sırbistan’a yenilen ay-yıldızlılar ev sahibi Yunanistan karşısında da tat vermedi. Maça oldukça iyi başlayan Yunanistan, Giannis Antetokounmpo’nun liderliğinde yarı sahayı hızlı geçti ve kolay skor üretip 13-2’lik seri yakaladı. Dış atışlarla açığı kapatmaya çalışan 12 Dev Adam, savunmayı ihmal edince fark kapanmadı.



> Giannis yıktı

İlk yarıyı 37-42 geride kapatan millî takımda Ersan İlyasova’nın çabaları takımı ayakta tutmaya çalışırken son çeyreğe Yunanistan 61-57 önde girdi. Devler son çeyreğe savunmada kötü başlayınca Yunanistan kısa sürede farkı çift hanelere çıkardı. (67-57). Furkan’ın gayretleriyle oyunda kalmaya çalışan millî takımımız, Antetokounmpo’yu durdurmakta zorlanınca salondan 84-70 mağlup ayrıldı­­­­.