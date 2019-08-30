Başakşehir ile yollarını ayıran Mevlüt Erdinç, Fenerbahçe'ye transfer oldu. Tecrübeli golcü bugün sağlık kontrolünden geçti.
FORVET SAYISI 3'E ÇIKTI
Transfer gerçekleşirse Fenerbahçe'nin forvet rotasyonu ise Vedat Muriqi, Mevlüt Erdinç ve Allahyar'dan oluşacak.
Mevlüt resmen Fenerbahçe'de!
30.08.2019 - 15:50 | Son Güncelleme: 30.08.2019 - 15:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Başakşehir ile yollarını ayıran Mevlüt Erdinç, Fenerbahçe'ye transfer oldu. Tecrübeli golcü bugün sağlık kontrolünden geçti.
Başakşehir ile yollarını ayıran Mevlüt Erdinç, Fenerbahçe'ye transfer oldu. Tecrübeli golcü bugün sağlık kontrolünden geçti.
Etiketler : Mevlüt Erdinç,resmen,fenerbahçe,
647290 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/647290.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Fenerbahçe
2
2
0
0
7
1
6
6
2
Alanyaspor
2
2
0
0
5
1
4
6
3
Denizlispor
2
2
0
0
4
0
4
6
4
Çaykur Rizespor
2
2
0
0
3
1
2
6
5
Trabzonspor
2
1
1
0
3
2
1
4
6
Sivasspor
2
1
0
1
4
2
2
3
7
Malatyaspor
2
1
0
1
4
2
2
3
8
Beşiktaş
2
1
0
1
3
3
0
3
9
Antalyaspor
2
1
0
1
1
2
-1
3
10
Gazişehir
2
1
0
1
4
6
-2
3
11
Ankaragücü
2
0
2
0
1
1
0
2
12
Konyaspor
2
0
2
0
1
1
0
2
13
Kayserispor
2
0
1
1
1
2
-1
1
14
Galatasaray
2
0
1
1
1
3
-2
1
15
Kasımpaşa
2
0
1
1
2
5
-3
1
16
Gençlerbirliği
2
0
0
2
1
5
-4
0
17
Başakşehir
2
0
0
2
1
5
-4
0
18
Göztepe
2
0
0
2
0
4
-4
0
3. Hafta Maçları
30.8.2019
Kasımpaşa - Mke Ankaragücü
30.8.2019
İstikbal Mobilya Kayserispor - Galatasaray
31.8.2019
Konyaspor - Antalyaspor
31.8.2019
Beşiktaş - Çaykur Rizespor
31.8.2019
Göztepe - Yukatel Denizlispor
1.9.2019
Gençlerbirliği - Medipol Başakşehir Fk
1.9.2019
Sivasspor - Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü
1.9.2019
Fenerbahçe - Trabzonspor
1.9.2019
Yeni Malatyaspor - Alanyaspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Ümraniye
2
2
0
0
7
2
5
6
2
Hatayspor
2
2
0
0
5
0
5
6
3
Fatih Karagümrük
2
2
0
0
5
2
3
6
4
Adana Demirspor
2
1
1
0
2
0
2
4
5
Keçiörengücü
2
1
1
0
2
1
1
4
6
Adanaspor
2
1
0
1
3
3
0
3
7
Akhisar Bld.Spor
2
1
0
1
2
2
0
3
8
Osmanlıspor
2
1
0
1
2
2
0
3
9
Bursaspor
2
1
0
1
3
4
-1
3
10
Balıkesirspor
2
1
0
1
2
3
-1
3
11
Menemen Belediyespor
2
1
0
1
2
4
-2
3
12
İstanbulspor
2
0
2
0
4
4
0
2
13
Erzurum BB
2
0
1
1
3
4
-1
1
14
Boluspor
2
0
1
1
1
2
-1
1
15
Altay
2
0
1
1
3
5
-2
1
16
Altınordu
2
0
0
2
1
3
-2
0
17
Giresunspor
2
0
0
2
1
6
-5
0
18
Eskişehirspor
2
0
1
1
3
4
-1
-5