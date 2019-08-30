Başakşehir ile yollarını ayıran Mevlüt Erdinç, Fenerbahçe'ye transfer oldu. Tecrübeli golcü bugün sağlık kontrolünden geçti.

FORVET SAYISI 3'E ÇIKTI
Transfer gerçekleşirse Fenerbahçe'nin forvet rotasyonu ise Vedat Muriqi, Mevlüt Erdinç ve Allahyar'dan oluşacak.