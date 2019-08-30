Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başakşehir ile yollarını ayıran Mevlüt Erdinç, Fenerbahçe'ye transfer oldu. Tecrübeli golcü bugün sağlık kontrolünden geçti.



FORVET SAYISI 3'E ÇIKTI

Transfer gerçekleşirse Fenerbahçe'nin forvet rotasyonu ise Vedat Muriqi, Mevlüt Erdinç ve Allahyar'dan oluşacak.