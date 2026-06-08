Bir dönem ilişkilerin gerildiği Kosova, 16 ayda 3. defa sandığa gitti. 17 parti, 3 koalisyon yarıştı. 2 vekilik için mücadele eden Kosova Demokratik Türk Partisi, oylarını artırmayı başardı.

Balkan ülkesi Kosova, 16 ayın ardından yine sandığa gitti. Mevcut Başbakan Albin Kurti’nin lideri olduğu Kendin Karar Al Hareketi (Vetevendosje) yüzde 43,04 oy ile seçimi kazandı.

Kosova Türkleri’ne garanti edilen iki sandalyeyi almaya hak kazanan Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) önceki seçimde aldığı yüzde 0,57 oranını yüzde 0,78’e çıkardı. Sonuçların ülkedeki siyasi krizi sona erdirip erdiremeyeceği ise merak konusu...

9 Şubat 2025’te genel, 28 Aralık 2025’te de erken genel seçim yapılmıştı. Vetevendosje son seçimde oyların yüzde 51,1’ini almıştı. Kosova Meclisi, milletvekillerinin yeni cumhurbaşkanını Anayasa’da öngörülen sürede seçememesi sebebiyle 29 Nisan’da feshedilmişti. Şimdi kurulacak yeni Meclis’in de kısa sürede cumhurbaşkanını belirlemesi gerekecek.

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