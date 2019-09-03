Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2018’in Ocak ayında Barcelona’dan 2,5 yıllığına kiralanan yıldız futbolcu, “özel teşekkür” alan bir fedakârlıkta bulundu. Medipol Başakşehir Kulübü, resmî internet sitesinden bu fedakârlığı açıkladı. 32 yaşındaki oyuncunun kendi isteğiyle yıllık ücretinde yüzde 50 indirime gittiği belirtilirken bu hareketin örnek olduğu vurgulandı. Başkan Göksel Gümüşdağ, Arda Turan’a jesti için teşekkür etti. İstanbul’a dönmesinin futboluyla değil özel hayatıyla spor basınından çıkıp magazin sayfalarında da boy gösteren Arda Turan, Başakşehir’den senelik 4 milyon avro garanti para alıyordu. Son yaptığı indirimle beraber tecrübeli futbolcunun yıllık ücreti 2 milyon avroya indi.