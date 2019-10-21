Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş Kulübü’nün yeni başkanı Ahmet Nur Çebi... Tecrübeli isim tam 8.644 kongre üyesinin oy kullanarak kulüp tarihinin en yüksek katılımlı seçimli genel kurulunun yaşandığı günde, 8.529 geçerli oyun 5.009’unu toplayarak Beşiktaş’ın 34. başkanı oldu. Akatlar Spor Kompleksinde saat 10.00’da başlayan oy verme işlemleri 17.00’de sona erdi. Ahmet Nur Çebi’nin üstünlük kuracağı salona geldiğinde sinyallerini vermişti. Çebi’nin oy kullandığı sırada bütün salon “Beşiktaş’ın başkanı Ahmet Nur Çebi’ tezahüratlarıyla inledi. Heyecanlı bekleyişin ardından sayıma geçildi. Eski üyelerin ağırlıkta olduğu ilk dört sandığın sonuçları, salonda Ahmet Nur Çebi’yi destekleyenleri sevince boğdu. Açılan diğer sandıklarda da fark açılmaya devam etti ve Ahmet Nur Çebi başkanlığını ilan etti.

Değişimin başlangıcı

Fikret Orman döneminde 6,5 yıl ikinci başkan olarak görev yapan Çebi, sayım işlemlerinin sona ermesinin ardından tezahüratlarla kürsüye çıkarken, oldukça etkileyici olan ve büyük alkış toplayan konuşmasında şu ifadeleri kullandı: “Önümüz aydınlık, parlak. Beşiktaş’ın şerefi, namusu, bir kuruşu bize emanet. Beşiktaş yeni bir ufka açılmıştır. Bugün değişimin başlangıcı. Katılımcı, paylaşımcı, dürüst, çalışkan ve hedefi herzaman Beşiktaş’ı yukarı taşımak olan bir dönem geçireceğiz. Beşiktaş Genel Kurul’u bindirilmiş kıtaların kulübümüzde olamayacağını 8.506 kişiyle kanıtlamıştır. Bana oy verene de, vermeyene de helal olsun. Bütün kurullarımızla, bütün Beşiktaşlılarla hareket edeceğiz. Hep birlikte hareket edeceğiz. Hepimize hayırlı, uğurlu olsun”...

BU BİR BAŞKALDIRI

Seçim öncesinde hem Fikret Orman’ın, hem camiada ağırlığı bulunan Yıldırım Demirören’in, hem de adaylıktan çekilen İsmail Ünal’ın desteğini arkasına alan Serdal Adalı’nın favori olduğu konuşuluyordu. Ancak kongre üyelerinin Serdal Adalı’yı, Süleyman Seba’nın ardından son 20 yılda görev yapan Serdar Bilgili, Yıldırım Demirören ve Fikret Orman’ın devamı olarak gördüğü ve bu yüzden başkaldırdığı şeklinde yorumlar yapıldı.

ORMAN TERS TEPTİ!

Beşiktaş’ta 7,5 yıllık başkanlık görevi sona eren Fikret Orman kongrede ailece Serdal Adalı’yı destekledi. Oyunu kullandıktan sonra kısa bir açıklama yapan Orman, “Seçim bir gündür, seçimden sonra yeni yönetimin yaklaşık 100 günlük icraat dönemi var. Hep beraber destek olmamız lazım. Beşiktaş’ın Beşiktaşlıdan başka dostu yok. İç çekişmeler Beşiktaş’a zarar verir. Biz bunu son dönemde sağlayamadık. İnşallah yeni dönemde yeni başkanla sağlanır” dedi. Orman ailesi Serdal Adalı’ya başarılar dilerken, Ahmet Nur Çebi’yle selamlaşmamaları dikkat çekti.

BURAK'TAN KÖTÜ HABER

Siyah-beyazlıların Ankaragücü maçının 67. dakikasında sakatlanarak oyunu terketmek zorunda kalan Burak Yılmaz’ dan kötü haber geldi. Sol arka adalesinde zorlanma tespit edilen golcü oyuncu perşembe günü UEFA Avrupa Ligi’nde oynanacak Braga maçında forma giyemeyecek. Burak Yılmaz’ın pazar günkü Galatasaray derbisine yetişmesinin de zor olduğu öğrenildi.