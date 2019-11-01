Bonservisi Al İttihad Kulübü’nde bulunan Garry Rodrigues, sezon başında 2 yıllığına Fenerbahçe’ye kiralanmıştı. Yeşil Burun Adalı futbolcu, Sarı-Lacivertli takımda iyi bir performans gösterirken Arap basınından çok konuşulacak bir iddia geldi. Bu habere göre; Galatasaray’da tartışılmaya başlanan Belhanda için Al İttihad, 6 milyon euro ve Garry Rodrigues’in bonservisini önerdi. Ancak yapılan bu teklif, Sarı-Kırmızılı kulüp tarafından geri çevrildi.
Cimbom'a sürpriz Belhanda teklifi
01.11.2019 - 14:28 | Son Güncelleme: 01.11.2019 - 14:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Galatasaray'da tartışılan adam haline gelen Faslı futbolcu Belhanda için şu anda F.Bahçe’de kiralık oynayan Garry Rodrigues ve para teklif edildi. Ancak Araplar’ın iddiasına göre bu öneri Sarı-Kırmızılılar tarafından geri çevrildi.
Kaynak: FANATİK
Etiketler : belhanda,transfer teklifi,garry rodrigues,al ittihad,galatasaray,
659924 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/659924.aspx
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9
3
2
4
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Göztepe
9
2
3
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Ankaragücü
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9
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Gençlerbirliği
9
1
3
5
-2
6
18
Kayserispor
9
0
4
5
-11
4
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Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Ümraniye
9
5
2
2
8
17
2
Hatayspor
9
5
2
2
4
17
3
Fatih Karagümrük
9
4
4
1
6
16
4
Balıkesirspor
9
5
1
3
5
16
5
Akhisar Bld.Spor
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5
1
3
3
16
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Altay
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4
3
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7
Bursaspor
9
6
0
3
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Erzurum BB
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4
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1
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Adana Demirspor
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