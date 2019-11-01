Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bonservisi Al İttihad Kulübü’nde bulunan Garry Rodrigues, sezon başında 2 yıllığına Fenerbahçe’ye kiralanmıştı. Yeşil Burun Adalı futbolcu, Sarı-Lacivertli takımda iyi bir performans gösterirken Arap basınından çok konuşulacak bir iddia geldi. Bu habere göre; Galatasaray’da tartışılmaya başlanan Belhanda için Al İttihad, 6 milyon euro ve Garry Rodrigues’in bonservisini önerdi. Ancak yapılan bu teklif, Sarı-Kırmızılı kulüp tarafından geri çevrildi.