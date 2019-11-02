Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, Antalyaspor'a konuk oldu. Antalya Stadyumu'nda oynanan maçta siyah beyazlılar sahadan 2-1 galip ayrılarak puanını 15'e yükseltti.

Antalyaspor 1-2 Beşiktaş

9' Domagoj Vida

11' Diaby

52' Mukariu

Maçtan dakikalar

İlk yarı

4. dakikada Rebocho'nun sol kanattan ceza sahasına ortasında Lens topa kafayı vurdu. Kaleci Ferhat Kaplan gole izin vermedi.

9. dakikada Beşiktaş öne geçti. Sol çaprazdan kazanılan serbest atışı kullanan Ljajic'in ortasında Vida'nın altıpas önünden kafa vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Ferhat Kaplan'ın sağından filelerle buluştu: 0-1

11. dakikada siyah-beyazlı ekip farkı 2'ye çıkardı. Ljajic'in orta sahadan ortasıyla yükseklik kazanan topu, ceza sahası dışında Lens kafayla yere indirdi. Bu sırada araya giren Eren Albayrak'tan meşin yuvarlağı kapan Diaby, penaltı noktasının yakınından çektiği şutla kaleci Ferhat Kaplan'ın solundan topu ağlarla buluşturdu: 0-2

17. dakikada Nazım Sangare'nin sağ kanattan ortasında Chahechouhe'nun ceza sahası dışından gelişine vuruşunda top, savunmadan döndü.

21. dakikada Ljajic'in pas verdiği Gökhan Gönül'ün ceza sahası dışından şutunda, kaleci Ferhat Kaplan topu güçlükle çeldi.

45. dakikada Elneny'nin ara pasında topla buluşan Lens, ceza sahasına girer girmez şutunu çekti. Kaleci Ferhat Kaplan meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

52. dakikada orta alandan defansın arkasına atılan uzun pasa hareketlenen Mukairu'nun ceza sahasına girer girmez yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu. 1-2

61. dakikada Amilton’un pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan Ufuk Akyol’un şutu auta çıktı.

70. dakikada Ferhat Kaplan'ın kısa düşen pasını önünde bulan Adem Ljajic’in uzak bir mesafeden şutu kaleyi bulmadı.

86. dakikada Ribeiro’nun pasında altı pas içinde topla buluşan Serdar Özkan’ın şutu kaleci Karius’ta kaldı.

Stat: Antalya

Hakemler: Cüneyt Çakır x, Bahattin Duran x, Mustafa Emre Eyisoy x

Antalyaspor: Ferhat x, Nazım Sangare x, Diego x, Chico x (Serdar Özkan dk. 23 x) Bahadır x, Eren Albayrak x, Charles x, Ufuk Akyol x (Ribeiro dk. 82 ?), Chahechouhe x (Amilton dk. 46 x), Mukaiuru xx, Gustavo Blanco x

Yedekler: Boffin, Salih Dursun, Doğukan Sinik, Tarık Çamdal, Yekta Kurtuluş, Harun Alpsoy, Celutska

Teknik Direktör: Bülent Korkmaz

Beşiktaş: Karius xx, Gökhan Gönül xx, Vida xx, Ruiz x, Rebocho xx, Elneny x, Atiba xx, Lens xx (Burak Yılmaz dk. 58 x), Diaby x, Ljajic xx (Oğuzhan Özyakup dk. 76 x), Umut Nayir xx (Güven Yalçın dk. 87 ?)

Yedekler: Utku Yuvakuran, Roco, Boyd, Necip Uysal, Muhayer Oktay, Kartal Kayra Yılmaz, Erdem Seçgin

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Goller: Vida (dk.9), Diaby (dk. 12) (Beşiktaş), Mukaıru (dk. 52) (Antalyaspor)

Sarı kartlar: Bahadır, Leschuk, Mukairu (Antalyaspor), Umut Nayir, Rebocho (Beşiktaş)