Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Maçtan dakikalar

6. dakikada Muhammet’in pasında topla buluşan Bjarnason’un yaklaşık 30 metreden kaleye gönderdiği şutta top direğe çarpıp oyun alanına döndü.

22. dakikada Musa Nizam’ın sol çizgiden ceza sahasına yaptığı ortada Cikalleshi’nin vuruşu az farkla auta gitti.

24. dakikada Tolga’nın sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada Hakanın ters vuruşunda kaleye giden topu kaleci Emrullah son anda kornere çeldi.

28. dakikada Erhan’ın ceza sahası dışı sağ çaprazdan kaleye gönderdiği şut çatala çarpıp oyuna döndü.

37. dakikada Carayol’un sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada Volkan’ın kaleye gönderdiği şutu Gökhan son anda kurtardı.

42. dakikada Muhammet’in ara pasıyla ceza sahasında topla buluşan Bjarnason zor pozisyonda topu Erhan’a aktardı. Erhan’ın düzgün şutunda top ağlarla buluştu. 1-0

52. dakikada Traore’nin sağ kanattan yaptığı ortada ceza sahası içinde topla buluşan Volkan’ın şutunda Gökhan’ın müdahalesi yetersiz kalınca top ağlarla buluştu. 1-1

67. dakikada Aykut’un ceza sahasına yaptığı ortada Cikalleshi kafayla topu Erhan’a indirdi. Erhan’ın şutunda top üst direğe çarpıp auta çıktı.

80. dakikada Erhan’ın ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Hadzic’in şutunu Emrullah kurtardı.

82. dakikada Taha’ın sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortada Aykut’un indirdiği topu önünde bulan Hadzic’in dönerek vuruşunda top az farkla auta gitti.

Stat: Akhisar Belediye

Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu x, Emrah Ünal xx, Mehmet Şahin Yılmaz xx

Akhisarspor: Gökhan xxx, Tolga xx (Hadzic dk. 72 x), Cocalic xx (Alperen dk. 58 x), Uğur xx, Musa xx, Aykut xx, Bjarnason xx, Vrsajevic xx, Muhammet xx (Taha dk. 81 x), Erhan xxx, Cikalleshi xx

Yedekler: Halil, Kadir, Rotman, Onur, Ali Kaan, Ergin

Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak

Adana Demirspor: Emrullah xx, Hakan xx, Adil xx, Rassoul xx, Mehmet ? (Orhan dk. 10 x), Sinan xx, Traore xx, Vedat x (Carayol dk. 22 x), Levent xx, Volkan xxx (Kosecki dk. 67 x), Stokes xx

Yedekler: Kurtuluş, Talha, Semih, Tevfik, Yusuf, Samed

Teknik Direktör: Uğur Tütüneker

Goller: Erhan (dk. 42) (Akhisarspor), Volkan (dk. 52) (Adana Demirspor)

Sarı Kartlar: Vrsajevic, Taha (Akhisarspor) Adil, Volkan, Carayol (Adana Demirspor)