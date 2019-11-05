Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Gruptaki iddiasını devam ettirmek isteyen sarı-kırmızılılar, İspanya’ya umutlu gidiyor. Teknik ekibin yaptığı uzun analizler sonrası ise ortaya çıkan tablo çok net: Real Madrid boş alan bulamadığında etkili olamıyor. Bu bilgiler ışığında da teknik direktör Fatih Terim, Beşiktaş mağlubiyeti sonrası başladığı rotasyona Madrid’de de devam edecek. İleride rakibine pres uygulayıp, kapacağı toplarla da hızlı hücum yapmayı hedefleyen Aslan’da kadro netleşmeye başladı. Lemina’nın yanı sıra Rize karşısında dinlendirilen Nzonzi de tekrar on bire dönecek. Orta sahada forma giyecek bir diğer ismin ise Donk olması bekleniyor. Terim’in son kararı için ise üç aday var: Seri, Belhanda ve Ömer.

Karar maç günü

Antrenmanlarda bu üçlüyü dönüşümlü olarak oynatan Terim son kararını ise İspanya’da verecek. Yapılan çalışmalarda dikkat çeken bir diğer detay ise kazanılan her toptan sonra hızlıca Andone’yi pozisyona sokmak! Dün yapılan idmanda da bu konunun altını çizen tecrübeli teknik adam, oyuncularından orta sahada boşluk vermeden yapılacak takım hâlindeki savunma sonrası, kazanılacak topların en hızlı şekilde ileriye taşınmasını istedi. Real Madrid karşısında oynanacak dirençli orta saha şekliyle bir yandan rakibine pozisyon vermemeyi hedefleyen Terim, diğer yandan da kazanılan toplarla rakibini dengesiz yakalamayı planlıyor.

ŞENER 6 HAFTA YOK

Galatasaray’da kulüp doktoru Yener İnce sakatlıklarla ilgili açıklama yaptı. İnce “Falcao şu an İspanya’da, kasım ayının 11’inde İstanbul’da tedavisine devam edilecek. Şener Özbayraklı en az altı hafta forma giyemeyecek, Emre Akbaba’nın da ocak ayında aramıza dönmesini bekliyoruz” dedi.

Aslan gol çalıştı

Sarı-kırmızılıların dün İstanbul’da yaptığı son idmanın ana konusu hücum ataklarıydı. Andone’yi rakip alanlarda boşa çıkartarak topla buluşmasını ve hızlı atakları gole çevirmesini isteyen teknik heyetin Real Madrid karşısında gizli silahı ise Babel olacak. Galatasaray bu sabah özel bir uçakla Madrid’e gidecek.