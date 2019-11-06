Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. hafta maçında bu gece deplasmanda İspanya’nın Real Madrid takımıyla karşılaşacak. Madrid’deki Santiago Bernabeu Stadı’nda oynanacak ve Alman hakem Felix Zwayer’in yöneteceği müsabaka, 23.00’te başlayacak. Maç, beIN SPORTS 1 kanalından naklen yayınlanacak. Galatasaray’ın Devler Ligi’nde grubunda henüz galibiyeti bulunmuyor. Sarı-kırmızılıların tek puanı Club Brugge karşısında elde ettiği beraberlikten geldi.

REAL DE SIKINTILI

Aslan’ın Devler Ligi’nde yoluna devam edebilmesi için Madrid’den puanla dönmesi şart. Aksi durumda Şampiyonlar Ligi hayali bitecek ancak gruptaki üçüncülük şansı devam edecek. Rakip Real Madrid’in de gruptaki durumu pek parlak değil. Birer galibiyet, beraberlik ve mağlubiyeti olan Real Madrid ancak 4 puan toplayabildi. Grubun diğer maçında 9 puanlı lider PSG, aynı saatte 2 puanla üçüncü sırada bulunan Club Brugge’ü ağırlayacak.