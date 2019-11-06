Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Kayseri-Fenerbahçe maçının yankıları sürerken, Ali Koç’tan sert bir çıkış geldi. Fenerbahçe Kulübü’nün savcıları ve TFF’yi göreve davet etmesinin ardından Başkan Koç da Kulüpler Birliği toplantısının ardından sessizliğini bozdu. Kayseri maçına yönelik tartışmaların devam ettiğine dikkat çeken Koç maçın hemen ardından konuşmamalarını “Biz duygusallığı yüksek bir ortamda sıcağı sıcağına açıklama yapmıyoruz. Taraftarımız zaman zaman tenkit edebilir ama doğru olanın bu olduğunu düşünüyoruz” sözleriyle açıkladı. Trabzonspor’un Göztepe’ye yenilmesi üzerine medyada yapılan yorumlara değinen Ali Koç “Ne yazık ki, ligimiz dizayn ediliyor, organize işler oluyor mealinde iddialarda bulunuldu. Hatta bir adım öteye gidilip, bu açıklamalar Fenerbahçe’ye bağlandı” vurgusu yaptı.

Şimdi neden susuyorsunuz?

Fenerbahçe’nin kollandığı yönündeki iddiaların büyük bir algı operasyonu olduğunu savunan Ali Koç “Bunun asıl hedefi, asıl amacı hakemleri ve MHK’yı etkilemektir” dedi. Bu yorumların ardından Ersun Yanal’ı aradığı belirten Koç “Hoca’yı ‘Bunun altında bir amaç var. Dikkatli olun. Maçın hakeminden endişeliyim’ diye uyardım. Keşke kayıt alsaydım. İstedikleri etkiyi yaptılar” diye konuştu. Fenerbahçe’nin yenilgisinden sonra iddia sahiplerinin sessizliğe gömüldüğüne dikkat çeken Başkan Ali Koç “Lig dizayn ediliyor, örgütlü işler var diyen arkadaşlar ne oldu? Niye iddialarını somut delillerle açıklamadılar? Çünkü Fenerbahçe üç puan alamadı ve ligimiz daha temiz bir hâle gelmiş oldu. Biz hiçbir takımı hedef almıyoruz ama artık bu sorumsuzluğun son bulması lazım ve ilgili mercilerin 6.222’den harekete geçmesi gerektiğini düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

İKİ SENE DAHA FENER’DE

Fenerbahçe, joker oyuncusu Nabil Dirar’la sözleşme yeniledi. 33 yaşındaki Faslı yıldızın sezon sonunda bitecek olan mukavelesi iki sene uzatıldı. Sol bekte görev aldığında Hasan Ali’nin istatistiklerini geride bırakan Dirar, Fenerbahçe’de mutlu olduğunu söylerken “Takımımın hizmetindeyim. Şampiyonluk yaşamak istiyorum” dedi.

Abdennour’a özür için gittim

F.Bahçe Kaptanı Emre Belözoğlu, bir televizyon kanalında katıldığı programda, “Ben çok iyi bir planı ve çok iyi bir oyuncu grubu olan takımın önüne geçecek bir güç olduğuna inanmıyorum. Türkiye’de (F.Bahçe lehine) kurgu türü söylemler prim yapıyor ve insanlar buna inanıyor” derken, “Kayseri maçında Abdennour’un yanına özür dilemek için gitmiştim. Bana bir cevap verdi. Ben de karşılığını verdim. Bir yanlış yaparsam özür dilemekten geri durmam” sözlerini kullandı.