Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Real Madrid karşısında alınan 6-0’lık hezimetle Şampiyonlar Ligi’ne erken havlu atan Galatasaray’da büyük bir hayal kırıklığı yaşanıyor. Peki, son iki senenin şampiyonunda ne değişti de birkaç ay içinde rüzgâr tersine esmeye başladı? Bu konuda söylenebilecek ilk şey hatalı transfer politikası… Devler Ligi’nde başarılı olmak adına yapılan transferler takımın kimyasını değiştirdi. Savunma hattı aynı kalırken orta saha tamamen yenilendi. Fernando-Ndiaye-Onyekuru’nun yerlerine N’zonzi-Seri-Lemina-Babel geldi. Bu isimlerden de Babel hariç diğer üçü ‘Mali Fair Play’ mecburiyetleri yüzünden kiralık olarak kadroya katıldı. Bu oyuncular İstanbul’a getirilirken kasadan minimum düzeyde denecek paralar çıktı. Ama dezavantajlarıyla…

Ocakta operasyon var

Bu üç isim de kendi kulüplerinde istenmeyen oyuncular hâline geldikleri için hem öz güvenleri yıkılmıştı hem de maç eksiklikleri vardı. Ligde geçen 10 haftalık sürece bakıldığında belli ki aidiyet duygusuna da henüz ulaşamadılar. Durum böyle olunca Galatasaray’ın kalbi (orta sahası) vücuduna yeteri kadar kan pompalayamıyor. Geçen seneki savunma oyuncularının bu sezonki büyük düşüşü, Feghouli-Belhanda ikilisinin umursamaz tavırları ‘Avrupa Fatihi’ Galatasaray’a eski ruhunu kaybettirdi. Üç hafta önce ‘Bir şeyler değişecek’ deyip Belhanda haricinde aynı takımı sahaya süren teknik direktör Fatih Terim’in, ocak ayında nasıl bir operasyon yapacağı ise şimdiden merak konusu…

Tek puan Lemina’ya

Real Madrid karşısında tel tel dökülen Galatasaraylı oyuncuları İspanyol medyası da eleştirdi. AS gazetesi 6-0’lık ağır sonuç sonrasında oyuncu puanlamasında sadece Lemina’ya bir puan verirken sarı-kırmızılı diğer isimlere puan bile vermedi.

Geçen sezonki on bir

∂ Muslera

∂ Mariano

∂ Lyundama

∂ Marcao

∂ Nagatomo

∂ Fernando

∂ Feghouli

∂ Belhanda

∂ Ndiaye

∂ Onyekuru

∂ Diagne

Bu sezonki on bir

∂ Muslera

∂ Mariano

∂ Lyundama

∂ Marcao

∂ Nagatomo

∂ Nzonzi

∂ Feghouli

∂ Seri

∂ Lemina

∂ Babel

∂ Andone