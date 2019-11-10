Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş bu akşam Süper Lig’de sezon başından bu yana başaramadığı üç maç üst üste kazanmayı gerçekleştirmek için sahaya çıkacak. G.Saray galibiyetinden sonra geçen hafta Antalyaspor’u da deviren siyah-beyazlılar, Vodafone Park’ta bu akşam Denizlispor’u da yenerek üçte üç yapmanın peşinde olacak. Takımda moraller yerinde çünkü sakatlar oldukça azaldı. Sadece ikinci yarının sonuna doğru takıma katılacağı öngörülen Dorukhan Toköz ile sakatlığı devam eden Brezilyalı Douglas bu akşam Denizlispor maçının kadrosunda yer alamayacak. Sakatlardan gelen iyi haberler Abdullah Avcı’nın da moralini düzeltti.

ZAMANI GELDİ

Braga maçında dinlendirilen Burak Yılmaz, Atiba, Ruiz, Diaby ve Gökhan Gönül’ün yanı sıra sakatlığını atlatan N’Koudou da Denizlispor maçının kadrosuna dahil edildi. Abdullah Avcı karşılaşma öncesinde futbolcularla yaptığı toplantıda maçın önemine dikkat çekerek, “Üzerimizdeki stresi üst üste iki maç kazanarak attık. Artık kendimizi göstermenin zamanı geldi. Kendi seyircimiz önünde güzel futbol ve bol golle kazanmamız gerekiyor. Sezon başından bu yana stresli maçlar izleyen taraftarımıza bunu borçluyuz. Sizlere güveniyorum” sözleriyle oyuncularını motive etti.

AVCI UZAKTAN İZLEDİ

Siyah-beyazlılar ligde Denizlispor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını dün akşam yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın hastalığı sebebiyle sadece tesislerden izleyebildiği çalışmada sakatlıkları süren Dorukhan ile Douglas yer almadı. Avcı’nın kulübede olup olmayacağı bugünkü durumuna göre belli olacak.

İLK ON BİRİ İSTİYOR

Braga deplasmanında attığı şık golle bu sezonki sessizliğini bozan Tyler Boyd, Denizlispor maçına da ilk on birde başlamak istiyor. ABD’li futbolcu teknik heyetle yaptığı görüşmede, “Kendimi çok iyi hissediyorum. Artık takıma katkılı olacağıma inanıyorum ve göreve hazırım” diye konuştu.

ERDOĞAN'A ZİYARET

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulu üyeleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi’nde ziyaret etti. Çebi ziyarette Erdoğan’a üzerinde Recep Tayyip Erdoğan yazılı forma ile Kartal heykeli hediye etti.