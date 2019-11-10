Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Hafta içinde Madrid karşısında alınan 6-0’lık ağır skoru unutmak değildi Galatasaray’ın tek hedefi! Ligde yoluna da devam etmek yetmezdi. Etkili, istekli bir futbolla, yarınlar için umut vermek zorundaydı. Fatih Terim, G.Antep önünde sürdüğü on birde elindeki imkânlarla maksimum değişiklikler yapmıştı. Tam dört as oyuncusunu kesen deneyimli teknik adam sistemi de sil baştan değiştirmişti. 3-5-2 düzeniyle oyuncularını sahaya süren Terim forma verdiği Ahmet, Emre Taşdemir, Ömer ve Âdem değişikliği ile yarınlar için umut vermeyi başardı. Ömer’in orta sahaya kattığı dinamizm, Emre’nin sol kanattan yaptırdığı bindirmeler, Âdem’in koşuları ile ileriye hareket katması ve Ahmet’in hatasıza yakın oyunu ister istemez akıllara Madrid karşısında da acaba bu isimler sahada olsaydı skor farklı olur muydu sorusunu getirdi.

Savaşan Aslan

Sarı-kırmızılıların istekli oyunu 22’de golü getirdi. Ceza sahası çizgisinin önünde topla buluşan Ömer harika bir vuruşla topu köşeden ağlara yolladı:1-0. 43’te Emre Taşdemir soldan çizgiye kadar indi, içeri yerden kesti. Defansın arkasına sarkan Feghouli farkı ikiye çıkardı: 2-0. İkinci devrede Antep biraz kıpırdar gibi olsa da tabelayı değiştirmeye yetecek düzeyde değildi. Bu bölümde Feghouli’nin iki vuruşunda direkler gole izin verse fark daha da açılacaktı. Sonuçta Galatasaray yerli rotasyonu ve bunun getirdiği mücadeleci oyunuyla Antep’ten üç puanla dönmeyi başardı.

ÖMER SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Ömer Bayram attığı golle sosyal medyayı salladı. Kullanıcılar futbolcu için birbirinden ilginç mesajlar attı. İşte onlardan bazıları:

ömer bayram iniesta'nın sol ayaklı ve bir tık üstüdür @cakrr

asistin asisti istatistiğini tutanlar Ömer Bayram'a +1 yazsın

@ElSalvatore

10 numara Belhanda'dan alınsın, Ömer Bayram'a verilsin, daha çok hak ediyor

@EmreErgenekon

Ömer Bayram için yanıldım, Emre Taşdemir için de yanılmak istiyorum @tamerkorkusuz

KARŞIMIZDA DURAMAZLAR

Dün on bir şansı bulan ve takıma dinamizm katan Âdem Büyük, "Ağır bir maçtan çıktık. Moral olarak negatif durumdaydık. Bugün kazanmak istiyorduk. İyi bir oyunla kazandık. Galatasaray gibi oynadığımız sürece hiç kimse önümüzde duramaz" sözlerini kullandı.