Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yalımcan Sarpyel

Şampiyonlar Ligi’nde erken havlu atmanın yanı sıra Real Madrid karşısında hayal kırıklığı yaşatan oyun sonrası Galatasaray’da başlayan rotasyon, değişime dönüşecek. Gaziantep karşısında kısıtlı sürede ve yaşanan sakatlıklara rağmen dört yerli isimle rotasyona giden teknik direktör Fatih Terim, istediği reaksiyonu alarak İstanbul’a üç puanla dönmeyi başardı. Ancak asıl değişim millî maçlar arasında yaşanacak. Forma rekabetini de üst seviyeye çekmeyi hedefleyen teknik heyet bu süreçte üç önemli zaman dilimi belirledi; millî takım arası, ocak ayına kadarki dönem ve ara transfer zamanı.

Bazı isimlere son şanslar

Millî arada çok forma şansı bulamayan oyuncular ligde forma giymeye hazır hâle getirilecek. Sakalıkları devam eden Falcao ve Şener’in de dönmesiyle forma rekabeti için daha geniş rotasyonla ocak ayına kadar takım kurmayı düşünen Terim, bu süre zarfı içerisinde herkesin bireysel performansını değerlendirecek. Bu süre içinde oyuncuların gösterecekleri performans ara transferde satış listesine konulup konulmayacaklarını belirleyecek. Son olarak da mali kriterler çerçevesinde takıma takviyeler yapılarak 23. şampiyonluk yürüyüşü için kadro revize edilecek.

Terim’den takıma 3,5 gün izin

Gaziantep karşısında alınan galibiyet ve iyi futbol teknik direktör Fatih Terim’in yüzünü güldürdü. Tecrübeli hoca millî ara sebebiyle oyuncularına üç buçuk gün izin verdi. Sarı-kırmızılılar çarşamba akşamı toplanarak Başakşehir maçına hazırlıklarına başlayacak.