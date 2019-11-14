Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Karadeniz ekibi haftayı üç puanla kapatırken alışık olmadık durumlara da imza attı. Genelde hücum ağırlıklı oyun sergileyen, topa ve oyuna hükmeden Trabzonspor bu sezon iç sahada ikinci defa ezber bozdu. Bordo-mavililer, iç sahada kazandığı iki maçta topla oynamada bırakın yüzde 50’yi 39 ve 40’ları gördü ama galip geldi. Mesela 4-1 kazanılan ve şov yapılan Beşiktaş maçında topla oynamada Beşiktaş’ın yüzde 61’e 39’luk üstünlüğü vardı ama tabelada Trabzonspor’un adı yazdı.



> Az oyna öz oyna!

Ve Alanyaspor mücadelesi. Yine topla oynamada yüzde 60-40 misafir takımın üstünlüğü söz konusuydu. Ancak gülen Ünal Karaman’ın takımıydı. Ayrıca bu maçta Karadeniz temsilcisi en az şut çektiği (7) maçı geride bıraktı ama galip gelen taraftı. Zaten Karaman’ın maç sonu “Bir defa da böyle olsun. Daha önce çok üstün olup kaybettiğimiz maçlar vardı” sözüyle de anlatmak istediği kötü oynarken galip gelebilmeyi başarmaktı.