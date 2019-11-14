Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu 9. maçında sahasında karşılaştığı İzlanda berabere kaldı. Milliler bu sonuçta Avrupa Şampiyonası’na gitmeyi garantiledi. Müsabakanın son düdüğün çalınmasının ardından sahada ve tribünlerde büyük sevinç yaşandı. Futbolcular bütün tribünlere gezerek tezahüratlarla doyasıya coştu.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş de taraftarların isteğini kırmadı ve 3'lü çektirdi.

Milliler daha sonra alkışlar eşliğinde soyunma odasına uğurlandı.