Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı göreve başladığından bu yana geçen süreci değerlendirdi. Birçok zorluklar yaşamış olmasına rağmen mücadeleden vazgeçmediğini belirten tecrübeli çalıştırıcı, istifayı hiç düşünmediğini söyledi. Sezon başında kötü sonuçların alındığı dönemde bile inancını koruduğunu ifade eden Avcı, "Ben gül bahçesine gelmedim. Hayatımda hep mücadele ettim. Beşiktaş gibi bir takım bu kadar kötü gidemez, bir yerde çıkış olacaktı. Hiçbir zaman istifa aklıma gelmedi. Ben bir kuruma zarar vereceğim an oturup konuşurum. Buna millî takım da dâhil. Ben akıllı bir adamım. İşe yaramayan enerjiyle yaşamam. Hep çözüm odaklıyım. Hayatta parayla beni kimse cezbedemedi. Ben zamanında beş senelik mukavele yırttım" dedi.

İki transfer var

Takımın son dönemde ortaya koyduğu futbol hakkında da konuşan tecrübeli teknik adam, "Oyun olarak beni tatmin etmeyen bir sürü şey var ama beş maçın dördünü kazanmak önemli. Sekizinci sıradayız ama liderle aramızda üç puan var" dedi. "Sürekli pas yaptırıyor" şeklindeki eleştirilere de katılmadığını belirten Avcı, "Beşiktaş son beş senesinde maç başına ortalama 418 pas yapmış. Benim dönemimde ise 438. Arada sadece yüzde onluk bir fark var. Başakşehir'deki sistemime göre topla daha az oynayan bir Beşiktaş var ama bunu farkında değiller. Buna rağmen son beş haftada ligin en fazla topa sahip olan ve en az gol yiyen takımıyız" sözlerini kullandı. Transfer konusuna da değinen Avcı, "Forvete alternatif bir oyuncu düşünüyoruz. Bunu çok saklamaya gerek yok. Bir santrfor ve bir kanat oyuncusu transfer etmek istiyoruz" dedi.

Ozzy ve Ljajic için çağrı

Son dönemdeki performanslarıyla eleştirilen Oğuzhan ve Ljajic hakkında da konuşan Abdullah Avcı, "Taraftarımız tepkinin zamanını iyi ayarlamalı. Ljajic eleştiriliyor ama son iki maçta altı puan alınırken sahada o vardı. Galatasaray maçında atılan golde stoperi öne çıkarması, geçen hafta attığımız golde N'Koudou'yu bire birde bırakması belki görülmüyor ama önemli hamleler. Oğuzhan tam iyi oynamaya başlamıştı ama yine sakatlandı. Özel oyuncuları kaybedemeyiz, kazanmamız lazım" dedi.

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