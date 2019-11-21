Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avrupa Şampiyonası yolcuları belli oldu. 12 ülkede yapılacak organizasyon için grup eleme maçları tamamlandı ve 24 takımın 20’si netlik kazandı. 30 Kasım’da Romanya’da yapılacak kura çekimi öncesinde de torbalar netlik kazanırken, ev sahibi ülke durumlarına göre gruplar da az çok şekillendi. Elemeler adına Türkiye’yi özel kılan ve tarihe geçen durumlar da söz konusuydu. Özellikle savunma anlamında. Millîler EURO 2020’ye sahasında gol yemeyerek giden tek takım unvanını aldı. Ki son 20 yılda bunu başaran 5 ülkeden de biri oldu.



> Hepsi Avrupa’dan!

10 maçlık eleme turunda kalesini 8 maçta gole kapatan A Millî Takım, EURO 2020 Elemeleri’nde 55 takım içinde Belçika’yla birlikte en az gol yiyen (3) ülke olma başarısını da gösterdi. Ki savunma bloğumuzun dikkat çeken bir diğer özelliği de oyuncuların neredeyse tamamının Avrupa’da ter dökmesi. Başakşehir forması giyen Mert’in önünde yer alan Merih (Juventus), Çağlar (Leicester City), Kaan (Fortuna Düsseldorf), Zeki Çelik (Lille) ve Umut (Le Havre) performansıyla ayakta alkışlandı.



EURO 2020 takvimi

22 Kasım 2019: Uluslar Ligi Play-Off kuraları

30 Kasım 2019: EURO 2020 final kurası

26 Mart 2020: Uluslar Ligi Play-Off yarı finaller

31 Mart 2020: Uluslar Ligi Play-Off finaller

12 Haziran 2020: Roma’da açılış maçı

12 Temmuz 2020: Londra’da final maçı



‘C GRUBU’ İYİ GÖRÜNÜYOR

Portakal’ı istiyoruz!

12 Haziran-12 Temmuz'da düzenlenecek EURO 2020’ye katılacak 24 millî takımdan 20'si belli oldu. Son 4 bilet için Uluslar Ligi’nden gelen 16 ülke mücadele edecek. Bazı gruplarda yer alacak millî takımlar, ev sahibi ülkeler sebebiyle belli oldu. 30 Kasım’da yapılacak kura çekimi öncesi netleşen gruplara göre en uygunu şimdilik ikinci torba takımı olan Hollanda’nın yer aldığı “C Grubu” görünüyor.



EURO 2020 GRUPLARI

∂ A Grubu: İtalya

∂ B Grubu: Rusya, Danimarka

∂ C Grubu: Hollanda

∂ D Grubu: İngiltere

∂ E Grubu: İspanya

∂ F Grubu: Almanya



1. TORBA

∂ İtalya

∂ Belçika

∂ İngiltere

∂ Almanya

∂ Ukrayna

∂ İspanya



2. TORBA

∂ Hollanda

∂ Fransa

∂ Hırvatistan

∂ İsviçre

∂ Polonya

∂ Rusya



3. TORBA

∂ Portekiz

∂ TÜRKİYE

∂ Danimarka

∂ Avusturya

∂ İsveç

∂ Çekya



4. TORBA

∂ Finlandiya

∂ Galler

∂ Play-off 1. tk

∂ Play-off 2. tk

∂ Play-off 3. tk

∂ Play-off 4. tk