Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

Son üç maçını kazanarak ligde tırmanışa geçen Beşiktaş galibiyet serisine bu akşam Konya deplasmanında da devam etmek istiyor. Teknik Direktör Abdullah Avcı da bu zorlu karşılaşmadan zaferle ayrılacaklarına inanıyor. Tecrübeli çalıştırıcı oyuncularına, “Konya maçı sonrası son beş karşılaşmamızı İstanbul’da oynayacağız. Rüzgârı iyice arkamıza alabilmemiz için galibiyetle dönmemiz çok önemli. Sizlere inanıyorum. Aynı hırsı ve arzuyu ortaya koymanız halinde yine kazanacağız” dedi.

Diaby’de sıkıntı

Siyah-beyazlılarda Konyaspor deplasmanı öncesinde iki eksik bulunuyor. Dorukhan Toköz ve Douglas sakatlıkları sebebiyle bu akşamki karşılaşmada forma giyemeyecek. Hafta boyunca idmanlarda takımdan ayrı olarak çalışan Abdoulay Diaby ise Konya’ya götürüldü ancak karşılaşmada forma giyip giymeyeceği henüz netlik kazanmadı. Avcı’nın yetişmemesi durumunda sağ kanatta Diaby’nin yerine Caner Erkin’e şans vermesi bekleniyor.

RESSAM N’KOUDOU

Kartal’ın Fransız yıldızı bu defa ayaklarını değil ellerini konuşturdu. Boğaziçi’nde yer alan Kız Kulesi’nin resmini çizen N’Koudou, İstanbul’a hayran olduğunu söyledi. Takımda Burak ve Gökhan ve Necip’e büyük saygı duyduğunu belirten yıldız oyuncu, “Caner’in damarına basıp kızdırmak da çok keyifli” dedi.