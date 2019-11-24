Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Emin Uluç - Fenerbahçe’de dertler derya oldu. Sezon başından beri sakatlıklarla boğuşan sarı-lacivertlilere son darbe Mevlüt Erdinç’ten geldi. Vedat Muriç’in yokluğunda tek golcü olarak ilk defa ilk on bir fırsatı yakalayan 32 yaşındaki tecrübeli isim Malatya maçının kadrosundan çıkarıldı. Deplasman yolculuğu öncesi yapılan son idmanda sol bacağında ağrı hisseden Mevlüt Erdinç’in çekilen MR’ında alt adalede kısmı yırtık tespit edilince teknik direktör Ersun Yanal mecburi bir kararla elindeki tek golcüyü İstanbul’da bıraktı. Bu sezon deplasmanda kazanmakta zorlanan, Ersun Yanal’la genel olarak bir deplasman sıkıntısı çeken sarı-lacivertliler, zorlu Malatya sınavında bir de golcüsüz mücadele edecek.



> Korkutucu istatistikler

Hafta boyunca ihtimalleri düşünerek takımını çalıştıran Ersun Yanal, Mevlüt’lü A planı boşa çıkınca, B planına mecbur kaldı. Taktik dizilişte değişiklik yapacak olan Yanal, takımını 4-3-3 sisteminde sahaya sürecek, Ozan, Gustavo, Emre orta sahasının önünde Deniz-Moses-Rodrigues üçlüsüyle gol arayacak. Ersun Hoca, orta saha üstünlüğünü ele geçirip, erken golle galibiyete ulaşmayı hedefliyor. Ancak bu sezon 5 deplasmanda 5 gol atabilen ve 2 defa kazanan, Muriç’in gol atmadığı maçlarda galibiyet yüzü görmeyen Fener’in, evindeki 5 maçta 15 gol atıp, 5 gol yiyerek 10 puan toplayan Malatya karşısında işi zor.



Soğuk duş

Malatya maçı öncesi yapılan son idmana önemli eksiklerine rağmen moralli başlayan Fenerbahçe, Mevlüt Erdinç’in sakatlığıyla sarsıldı.



SÜRPRİZ MİSAFİR

Berke Özer idmanda

Sezon başında kiralık gittiği Westerlo’da başarılı bir performans sergilerken sakatlanan Berke Özer dün Samandıra’yı ziyaret etti. Menisküs ameliyatı olan genç eldiven idmanı izleyip arkadaşlarıyla hasret giderirken, “Çok özlemişim. Fenerbahçe’ye daha da hazır şekilde geri döneceğim” ifadesinde bulundu.