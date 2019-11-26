Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bir zamanların tarih yazarı ve Avrupa Fatihi Galatasaray bugün çok ama çok önemli bir sınav verecek. Büyük hayallerle başladığı ancak hüsran yaşadığı “dev arenada” rakip Belçika ekibi Club Brugge... Grupta son sırada bulunan Cimbom’un geride kalan dört maçta galibiyeti ve golü yok. Ama bugünkü mücadelede umudu var. Şampiyonlar Ligi umudunu erken kaybeden ancak UEFA Avrupa Ligi şansı bulunan Aslan’ın yoluna devam edebilmesi için kazanmaktan başka çaresi yok. Olası bir beraberlik bile Avrupa rüyasının bitmesi manasına geliyor.11 Aralık Çarşamba

23.00 PSG-Galatasaray

23.00 C. Brugge-R. Madrid



Beş maçtır sessiz!

Ve Şampiyonlar Ligi gruplarında Aslan dördüncü maçlar sonunda gol atamayan tek takım durumunda. Son beş Avrupa kupası maçında gole hasret kalan Cimbom, ağlarında ise sekiz gol gördü. Ayrıca sarı-kırmızılılar, Avrupa kupalarındaki son 30 müsabakada sadece iki defa kazanabildi. Avrupa kupalarında toplam 99 galibiyeti bulunan Galatasaray, son 11 maçta kazanamadı ve 100. galibiyete hasret kaldı.



100- Avrupa kupalarında 99 galibiyeti bulunan Galatasaray, bu akşam C. Brugge’ü yenerek hem dalya demek hem de umudunu sürdürmek niyetinde.MAÇ: Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. hafta

STAT: Türk Telekom

HAKEM: Ivan Kruzliak (SLVK)



PROGRAM

20.55 G.Saray-Club Brugge

23.00 Real Madrid-PSG



