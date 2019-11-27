Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Yokluklar içinde kadro bile kurmakta zorlanan Galatasaray, Brugge karşısında son dakikada yediği golle yıkıldı: 1-1. Aslında her şey ne güzel başlamış, ne güzel devam etmişti. Zorlu 90 dakika öncesi Aslan’ın üstündeki baskı çok fazlaydı. UEFA’ya devam etmek için ya tamam ya devam maçıydı. Evet sakatlar çoktu, listede olmayanlar vardı, cezalılar da işin tuzu biberiydi. Sarı-kırmızılılar tam 9 eksikle çıktı Belçikalı rakibinin kaşına çıktı. İyi mücadele etti, savaştı fakat maçı koparamadı. Ama şunu net bir şekilde gördük ki formanın arkasında yazan isimler maç kazandırmıyor. O formanın terden ne kadar ağırlaştığı skorda çok daha önemli etken. Yapılan transferleri bir hatırlayın, daha sonrasında sezon başlamadan Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki ilk golünü o kadar yıldızın içinden Âdem atacak, asistini de Ömer yapacak dese kimse inanmazdı herhalde!

Kahreden vuruş

Savaşmayı hatırlayan Galatasaraylı oyuncular, taraftarının da müthiş desteğiyle maça üstün başladı. Daha ilk dakikada Ömer’in kullandığı serbest vuruşta, kaleci topu çeldi. Âdem röveşata ile tamamlamak istedi ancak top az farkla dışarı gitti. 11’de Ömer sol çizgiye kadar inip yerden içeri kesti. Âdem harika kontrol edip, topu ağlara yolladı: 1-0. Muslera 36’da Openda’nın, 48’de ise Bonaventure’nin mutlak pozisyonlarında gole izin vermedi. 75’te Feghouli iki rakibini geçip vurmayı tercih etti. Belki pası düşünse fark ikiye çıkacak, işler buraya kadar gelmeyecekti. Tam artık maç bitti derken yıkıldık. Diatta sağ çaprazdan, uzak köşeyi gördü: 1-1. Maalesef bu beraberlikten sonra Galatasaray’ın Avrupa Ligi'ne devam ihtim

ali oldukça azaldı.

Duygularım karışık

G.Saray'ın golünü atan ve müthiş bir performans ortaya koyan Âdem Büyük maçın ardından çok üzgündü. "Duygularım karmakarışık. Sevinçliyim ama daha çok üzgünüm. Hak ettiğimiz maçı böyle bitirmek bize yakışmadı" derken, "Bu maçta gerçek Galatasaray'ın her kulvarda ne kadar iyi olabileceğini gösterdiğimizi düşünüyorum. Son vuruşları daha iyi yapabilsek daha farklı olabilecek maçtı. Maç boyunca konsantrasyonumuz üst düzeydeydi, gole konsantrasyon hatası demek istemiyorum, şanssızlıktı. Zannedersem Marcao'ya çarpıp gidiyor top. Ben öyle görmüştüm. Belki ona çarpmasa direkt Muslera'ya gidecekti. Şanssızlık" şeklinde konuştu.

SERI: TOPARLANMALIYIZ

Söyleyecek söz bulamıyorum

G.Saray'ın orta saha oyuncusu Jean Michael Seri, "Çok söyleyecek bir şey yok, kelimeleri de bulamıyorum. 3 puan ellerimizden gitti. Çok çabuk toparlanıp, pazar günü oynayacağımız maça bakmamız gerekiyor. Yeni bir sayfaya geçeceğiz" açıklaması yaptı.

TRİBÜNLER İKİYE AYRILDI

Belhanda'ya yine tepki

Maça on birde başlayan Younes Belhanda, karşılaşmanın son bölümünde yerini Emre Mor'a bırakırken, tribünlerin bir kısmından ıslık sesleri yükseldi. Taraftarların bir bölümü de alkışla destek verirken, Belhanda tepkilere gülerek cevap verdi.

LEMINA TAKIMA KIZGIN!

Hep son dakika

Sarı-kırmızılı temsilcimizde dün çok kritik müdahaleleriyle dikkat çeken ve herkesten olumlu not alan Mario Lemina, "Maçta kızdım çünkü elimizden 3 puan gitti. Hep son dakikada goller yiyoruz. Sanırım takımda fedakârlık eksik..." ifadelerini kullandı.

BAYRAM PARMAK ISIRTTI

Fazlasını hak ettik!

G.Saray'da dün sahanın en iyi isimlerinden olan Ömer Bayram, "İstediğimiz gibi başladık aslında maça. Hırslı, gözümüzün içindeki ateşi sahaya yansıtarak başlamak istedik. Sonuca bakarsak elimize hiçbir şey geçmedi. Daha fazlasını hak etmiştik" dedi.