Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Fenerbahçe’de Vedat Muriç sevinci yaşanıyor. Kasımpaşa maçında bileği burkulan ve yaklaşık 1 aydır sahalardan uzak olan Kosovalı golcü, sarı-lacivertlilerin dünkü idmanında takımla çalıştı. Isınmanın ardından 5’e 2’de de yer alan Muriç’in Göztepe deplasmanında ilk 11’de forma giyebileceği öğrenildi. Son kontrollerin ardından sağlık ekibi onaylarsa oynamaya can atan Vedat, Göztepe karşısında ilk 11’de sahaya çıkacak. Muriç’in forma giymediği Malatya deplasmanından golsüz beraberlikle ayrılan sarı-lacivertliler, onun gol atamadığı 5 karşılaşmada 3 mağlubiyet, 2 beraberlik yaşayarak galibiyete hasret kalmıştı.

Kruse ikinci yarıda

Ersun Yanal’ın Vedat Muriç gibi yolunu gözlediği bir diğer oyuncu olan Max Kruse’nin de Göztepe maçıyla formasına kavuşması bekleniyor. En son Antalya maçında forma giyen Alman yıldız, Denizli deplasmanına hazırlanırken idmanda sakatlanmıştı. Kasığındaki sıkıntı sebebiyle 5 maçtır takımdan uzak kalan Kruse, son iki gündür takımla çalışıyor. Dün antrenmanın tamamında yer alan Kruse’nin fiziksel olarak tam hazır olmadığı öğrenilirken, Göztepe kadrosunda yer alacağı belirtildi. Yanal’ın, yaklaşık iki aydır sahalardan uzak olan Kruse’yi oyunun gidişatına göre görevlendireceği belirtildi.

ZANKA’DAN REÇETE

Yükselişe geçeceğiz

Danimarkalı stoper Zanka, Fenerbahçe’nin maç kazanmakta zorlanmasını yorumladı. “Futbolda bazen böyle durumlar olabiliyor” diyen tecrübeli savunmacı, “Bazen iş topun çizgiyi geçmesine kalıyor. Biz takım olarak seri galibiyetlerle çok daha iyi bir seviye çıkacağımıza inanıyoruz” dedi.

İLK YOLCU BELLİ

Rami’den erken veda

Devre arasında önemli transfer hamleleri planlayan Fenerbahçe’de kadro dışı bırakılan Mehmet Ekici’den sonra gönderilecek ilk isim Adil Rami. Beklentilerin çok altında kalan Fransız yıldızla yollar ayrılacak. Ayrılık kararının Rami’ye de tebliğ edildiği öğrenildi.

YÜZLERİNE BAKMIYOR

Kulübede unutuldular

Ersun Yanal, Miha Zajc, Ferdi Kadıoğlu ve Tolgay Arslan’ı unuttu! Sezona iyi başlayan Ferdi, dördüncü haftadan sonra forma yüzü görmezken, toplam 85 dakika şans bulan Zajc, beş maçtır görev alamadı. Tolgay ise bu sezon sadece 3 maçta toplam 7 dakika oynayabildi.