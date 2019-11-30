Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ - Sezon başından beri sakatlıklarla boğuşan Fenerbahçe’de Göztepe deplasmanın kadrosu netleşti. Tedavisi devam eden Mevlüt ve kart cezalısı Isla’a İstanbul’da bırakılırken, tedavileri tamamlanan Max Kruse ile Vedat Muriç İzmir kafilesine dâhil edildi. Son iki idmanın tamamında takımla birlikte çalışan Alman yıldız beş haftalık forma hasretine Göztepe karşısında son vermeye hazır. Malatya’da Alperli girişimden umduğunu bulamayan Ersun Yanal’ın takımını 4-3-3 formatında sahaya sürmesi beklenirken, Ozan-Gustavo-Emre üçlüsünün önünde Moses, Kruse ve Rodrigues gol arayacak.



> Muriç beklemede

İzmir seferi öncesi yapılan son antrenmanın tamamında yer alınca kadroya dâhil edilen Vedat Muriç’in sahaya çıkıp çıkmayacağı ise belirsiz. Kosovalı golcünün durumu maçtan hemen önce yapılacak kontrollerde netlik kazanacak. Muriç forma giymek için can atsa da Ersun Yanal, en önemli gol silahını bir maç için riske etmek istemiyor. Kosovalı yıldız sahaya çıkarsa da ayak bileğine özel bandaj uygulanacak. Muriç’in oynaması durumunda teknik direktör Ersun Yanal, Ozan’ı yedek soyunduracak.



İZMİR’DE KAZANAMIYOR

18 yıllık hasret

Fenerbahçe, İzmir’de Göztepe’ye karşı en son galibiyetini 2001-2002 sezonunda oynanan maçta 5-0’lık skorla almıştı. İzmir’deki son üç Süper Lig karşılaşmasında Göztepe rakibine galibiyet şansı tanımazken bir galibiyet ve iki beraberlik elde etti. Geçen sezon İzmir’de oynanan son lig maçını Göztepe, 1-0 kazanmıştı.



Kruse hırs yaptı

Denizlispor maçına hazırlanırken idmanda sakatlanan Max Kruse, sahalara golle dönmek istiyor. Ersun Yanal’ın Göztep kadrosuna dâhil ettiği Alman yıldız, sarı-lacivertli formayla ilk golünü İzmir’de kaydetmeyi hedefliyor. Oynadığı yedi maçta dört asist yapan, kaleye yolladığı 23 şutta ise gol sevinci yaşayamayan Kruse “Umarım bu defa gol atarım” dedi.



KADIKÖY’Ü ARIYOR

Deplasman kâbusu

Evinde fırtına gibi esen Fenerbahçe, dış sahada ise dökülüyor. Sarı-lacivertliler bu sezon, altı dış saha maçında 10 puan kaybetti. Bu sezon deplasmanda beş gol atabilen Fenerbahçe, son iki sezonda Kadıköy dışında çıktığı 15 lig maçında da sadece dört defa galibiyet yüzü gördü. Göztepe hazırlıklarını tamamlayan Kanarya, İzmir’e gitti.



Göztepe - Fenerbahçe

SAAT: 20.00 YAYIN: beIN Sports 1

MAÇ: Süper Lig 13. hafta

STAT: Bornova A. Kocaoğlu

HAKEM: Abdülkadir Bitigen

SAKAT: Poko (Göztepe), Mevlüt, (F.Bahçe) CEZALI: Isla (F.Bahçe)