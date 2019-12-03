Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig’de bu sezon oynadığı 13 maçta 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Trabzonspor, 23 puanla zirve yarışını sürdürüyor. Bordo-mavililer, bu sezon Süper Lig’de öne geçtiği maçlarda en çok puan kaybeden takımların başında geldi. Karadeniz ekibi önde olduğu 5 maçtan 4 beraberlik ve bir mağlubiyet alarak 11 puan kaybetti. Trabzonspor evinde önde götürdüğü Gençlerbirliği ve Galatasaray maçlarında son dakikalarda yıkıldı. 2-1 öndeyken Gençlerbirliği’nden 85’de gol yiyen bordo-mavililer, Galatasaray’dan 90’da gol yiyip bir puana razı oldu.

Yorgunluktan…

Trabzonspor, Kasımpaşa deplasmanında 1-0 öndeyken 40’ta kalesinde gol görerek sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı. Sivasspor maçında 3’te golü bulan bordo-mavililer, 41 ve 90’da yediği gollerle sahadan 2-1 yenik ayrıldı. Başakşehir maçında ise 61’de öne geçen Karadeniz temsilcisi, 67 ve 78’de kalesindeki gollere engel olamadı. 90+6’da attığı golle karşılaşmadan 2-2 beraberlikle ayrıldı. Teknik direktör Ünal Karaman, bu durumun konsantrasyon eksikliğinden değil yorgunluktan meydana geldiğini söyledi.

Taktik Tunç’tan gol Sörloth’tan

Turkcell, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü için özel bir projeye imza attı. Kas gelişmesi rahatsızlığı bulunan 13 yaşındaki Trabzonspor taraftarı Tunç Genç’in hayali, Turkcell’in 5G teknolojisi sayesinde gerçek oldu. Tunç, sanal gerçeklik gözlüğü aracılığıyla Sörloth’u yönlendirdi, Norveçli golcü de takım arkadaşı Erce Kardeşler’in koruduğu kaleye gol attı.

PROGRAM BELLİ OLDU

İzmir’den Antalya’ya

Trabzonspor Altay ile oynayacağı kupa maçının hazırlıklarını bugün tamamlayıp İzmir’e gidecek. Hafta sonunda da ligde Antalyaspor ile karşılaşacak olan bordo-mavililer İzmir’den direkt Antalya’ya geçerek kampa girecek.