Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İspanya La Liga’da Nou Camp’ta oynanan Barcelona-Real Madrid maçından gol sesi çıkmadı. Dev buluşmanın ilk bölümlerinde etkili olan Real Madrid; Benzema, Casemiro ve Valverde’yle tehlikeli şutlar bulurken, kaleci Ter Stegen tabelanın değişmesine izin vermedi. 17’deki kornerde Varane’ın kafa vuruşunu Pique çizgiden çevirdi. Sonrasında ipleri eline alan Barça, Alba ve Messi’yle yakaladığı iki net fırsatı kaçırdı. Katalan ekibi karşılaşmanın ikinci yarısında baskısını gittikçe arttırsa da Real savunması kolay kolay açık vermedi. Real’in 74’teki bir golü VAR tarafından iptal edildi. Barcelona ve Real Madrid 36’şar puanla ilk iki sırada.