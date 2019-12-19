İspanya La Liga’da Nou Camp’ta oynanan Barcelona-Real Madrid maçından gol sesi çıkmadı. Dev buluşmanın ilk bölümlerinde etkili olan Real Madrid; Benzema, Casemiro ve Valverde’yle tehlikeli şutlar bulurken, kaleci Ter Stegen tabelanın değişmesine izin vermedi. 17’deki kornerde Varane’ın kafa vuruşunu Pique çizgiden çevirdi. Sonrasında ipleri eline alan Barça, Alba ve Messi’yle yakaladığı iki net fırsatı kaçırdı. Katalan ekibi karşılaşmanın ikinci yarısında baskısını gittikçe arttırsa da Real savunması kolay kolay açık vermedi. Real’in 74’teki bir golü VAR tarafından iptal edildi. Barcelona ve Real Madrid 36’şar puanla ilk iki sırada.
Sessiz bir El Clasico
19.12.2019 - 07:18 | Son Güncelleme: 19.12.2019 - 07:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
La Liga’da 17 yıl ve 49 maç sonra ilk defa bir El Clasico golsüz sona erdi.
Etiketler : el clasico,real madrid barcelona,
669611 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/669611.aspx
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PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Sivasspor
15
10
3
2
18
33
2
Başakşehir
15
7
6
2
8
27
3
Beşiktaş
15
8
3
4
4
27
4
Trabzonspor
15
7
5
3
11
26
5
Fenerbahçe
15
7
4
4
10
25
6
Galatasaray
15
6
6
3
4
24
7
Malatyaspor
15
6
5
4
12
23
8
Alanyaspor
15
6
5
4
10
23
9
Denizlispor
15
6
3
6
0
21
10
Göztepe
15
5
5
5
-1
20
11
Gaziantep FK
15
5
5
5
-3
20
12
Gençlerbirliği
15
4
5
6
-1
17
13
Çaykur Rizespor
15
5
2
8
-11
17
14
Kasımpaşa
15
4
3
8
-3
15
15
Konyaspor
15
3
6
6
-7
15
16
Antalyaspor
15
3
4
8
-13
13
17
Kayserispor
15
2
4
9
-19
10
18
Ankaragücü
15
2
4
9
-19
10
Süper Lig Fikstür
16.Hafta Maçları
20.12.2019 20:30
Antalyaspor - Ankaragücü
21.12.2019 15:00
Yeni Malatyaspor - Rizespor
21.12.2019 17:30
Kasimpaşa - Gaziantep Futbol Kulübü A.ş.
21.12.2019 20:00
Göztepe - Galatasaray
22.12.2019 14:00
Gençlerbirliği - Sivasspor
22.12.2019 16:30
Kayserispor - Başakşehir
22.12.2019 19:00
Fenerbahçe - Beşiktaş
23.12.2019 20:00
Konyaspor - Trabzonspor
23.12.2019 20:00
Denizlispor - Alanyaspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Hatayspor
15
10
3
2
11
33
2
Erzurum BB
15
8
3
4
7
27
3
Akhisar Bld.Spor
15
7
5
3
5
26
4
Ümraniye
15
7
4
4
5
25
5
Menemen Belediyespor
15
7
4
4
3
25
6
Bursaspor
15
8
3
4
3
24
7
Fatih Karagümrük
15
6
5
4
3
23
8
Keçiörengücü
15
5
7
3
2
22
9
Balıkesirspor
15
5
5
5
3
20
10
Altay
15
5
5
5
1
20
11
Giresunspor
15
5
4
6
-6
19
12
İstanbulspor
15
4
6
5
2
18
13
Adana Demirspor
15
4
6
5
2
18
14
Altınordu
15
3
5
7
-6
14
15
Osmanlıspor
15
4
2
9
-8
11
16
Boluspor
15
2
5
8
-9
11
17
Adanaspor
15
1
6
8
-11
9
18
Eskişehirspor
15
4
2
9
-7
5
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16.Hafta Maçları
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Eskişehirspor - Ekol Hastanesi Balikesirspor
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Akhisarspor - Boluspor
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Osmanlispor - Istanbulspor
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Karagümrük - Keçiörengücü
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Menemenspor - Bursaspor
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