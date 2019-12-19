Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Ligde Sivasspor’dan darbe yiyen Fenerbahçe, Beşiktaş derbisi öncesi kupada İstanbulspor’la teselli buldu. 5. turdaki rövanş mücadelesine Kadıköy’de aldığı 4-0’lık galibiyetin rahatlığıyla çıkan sarı-lacivertliler sonuca kolay gitti: 2-0. Cezalı Rodrigues ve Ozan Tufan’ın yanı sıra sakatlıkları bulunan Hasan Ali, Sadık, Moses ve Zajc’tan mahrum Fenerbahçe, yedek kadrosuyla sahaya çıkarken teknik direktör Ersun Yanal’ın en beklenmedik hamlesi sol bekte Deniz Türüç’e görev vermesi oldu. Fenerbahçe oyunu rakip alana yıkmakta zorlanmasa da İstanbulspor’un ilk maçı farklı kaybetmesine rağmen gösterdiği mücadele takdire şayandı.

Mevlüt’ün yarım sevinci!

Karşılaşmada ilk gol fırsatını İstanbulspor oldu. Ancak 4. dakikada Allahyar’ın ağlarla buluşan vuruşu öncesi kalkan ofsayt bayrağı vardı. 7. dakikada attığı golde ofsayt gerekçesiyle hevesi kursağında kalan Mevlüt Erdinç, 9’da yakaladığı net fırsatta ise topu auta şutladı. 21’de aynı Mevlüt’ün gol sevinci yine ofsayt kararıyla yarıda kaldı. Golsüz tamamlanan ilk yarının ardından vites yükselten Fenerbahçe, 54’te dengeyi bozdu. Tolga Ciğerci’nin ceza sahası sağ çaprazından kestiği muz ortaya bomboş pozisyonda kafayı vuran Zanka tabelayı değiştirdi: 1-0. 83’te Tolgay Arslan gecenin skorunu ilan etti, Kanarya son 16’ya kanatlandı: 2-0.

İkisini de istiyoruz

Kupada tur atladıkları için mutlu olduklarını söyleyen F.Bahçe’nin çalıştırıcısı Ersun Yanal, “Her maçı ciddiye alıyoruz. Bunu da ciddiye alıp tur atladık. Finale kadar böyle devam edecek. Fenerbahçe büyük bir aile. İki kulvarda da sonuna kadar gideceğiz. Herkes şunu bilmeli ki Fenerbahçe iki kulvarda da sonuna kadar gidecek hem güçtedir, hem de motivasyonu tamdır” açıklaması yaptı.

ADİL RAMİ:

Düzenli oynamalıyım

Fenerbahçe’nin eleştirilen oyuncusu Adil Rami, “Her şeyden önce ciddi oynadık ve skoru elde ettik. Çalışmalarıma ciddi şekilde devam ediyorum. Düzenli olarak oynayarak, daha iyi duruma gelebilirim” ifadelerini kullandı.

FERDİ KADIOĞLU:

Formayı çok bekledim

FENER’E KUPA TESELLİSİF.Bahçe’de son dönemde forma şansı bulan Ferdi Kadıoğlu, “Çok bekledim formayı, hocamızla herhangi bir sıkıntımız olmadı. Belki onun için de zordu. İyi işler çıkardım, formayı verdi. O da en iyisini yaptı, beni bekleterek” dedi.