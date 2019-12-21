Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M. Emin Uluç

Şampiyonluk hedefiyle girdiği sezonda beklentilerin uzağında kalan Fenerbahçe, Beşiktaş derbisiyle çıkışa geçmek istiyor. Son 4 maçında 5 puanda kalan sarı-lacivertliler, 2005’ten beri Kadıköy’de yenilmedikleri Beşiktaş karşısında üç puandan başka bir ihtimal düşünmüyor. Galibiyet hâlinde rahat bir nefes alıp yeni bir motivasyonla yola devam edecek olan Ersun Yanal ve öğrencileri aksi durumda kaotik bir döneme sürüklenecek. Eleştiri yağmurunun her geçen gün sertleştiği sarı-lacivertlilerde koltuğu sallanan Yanal’ın geleceğini netleştirecek derbinin son düdüğüyle yönetimin yol haritası netlik kazanacak. Olumsuz bir skor hâlinde futbolcuları ağır para cezaları ve kadro dışı kararlı bekliyor. Transfer politikasının dahi bu maç sonrası kesinleşeceği belirtiliyor.

Zafere inanıyorlar

Ancak yüksek tansiyona rağmen Fenerbahçe’de kimse olumsuz bir düşünceye sahip değil. Taraftar ve yönetim her ne olursa olsun Kadıköy’de geleneğin devam edeceğine inanırken, teknik heyet ve futbolcular da galibiyetten emin. Ersun Yanal, oyuncularıyla yaptığı toplantıda isteklerini net bir şekilde dile getirirken zaferin şifrelerini de anlattı. Hücuma çıkarken top kaybını yasaklayan Yanal, “Ayağa garanti pas” talimatı verdi ve kontrataklara izin verilmemesinin altını çizdi. Son düdüğe kadar taktik disiplinden taviz vermemeleri gerektiğini vurgulayan Ersun Hoca, “Kendi oyunumuzu rakibe kabul ettirmek zorundayız. Kadıköy’de her şey bizim lehimize. Kazanamamak için hiçbir bahanemiz olamaz” diyerek oyuncularından zafer istedi.

Beraberliği seviyor

Ersun Yanal’ın derbi karnesi zayıf. Trabzonspor ve Fenerbahçe’nin başında toplam 35 derbiye çıkan tecrübeli teknik adam 7 galibiyet, 15 beraberlik, 13 mağlubiyet aldı. Yanal, Fenerbahçe’yle çıktığı 12 derbide ise 2 galibiyet, 2 mağlubiyet alırken, 8 defa sahadan beraberlikle ayrıldı.

DURUMU BELİRSİZ AMA

Kruse hırs yaptı

Sakatlık sonrası beklentilerin altında bir dönüş yaşayan Max Kruse’nin derbide ilk 11’de görev yapıp yapmayacağı belirsiz. Ersun Yanal, takımı Kruse’siz oynama seçeneğine göre hazırlarken, Kadıköy’deki ilk derbi fırsatını kaçırmak istemeyen yıldız oyuncu, hocasından forma istedi.

KOÇ’TAN KAPTANLARA

Kazanmaya mecburuz

Derbiye odaklanan Fenerbahçe’de başkan Ali Koç takım kaptanlarıyla özel olarak görüştü. Emre Belözoğlu, Hasan Ali Kaldırım ve Ozan Tufan’la bir araya gelen Koç, “Sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz. Derbiyi kazanmaya mecburuz. Sorumluluk alın, gereğini yapın” dedi.

Samandıra yandı!

Ligde kötü bir türlü istediği sonuçları alamayan Fenerbahçe’ye derbi öncesi taraftarı büyük destek verdi. Samandıra’daki idmana koşan yüzlerce taraftar meşale yakıp tezahüratlarla oyunculara moral vermeye çalıştı. Victor Moses, Hasan Ali Kaldırım, Miha Zajc ve Sadık Çiftpınar antrenmana katılmadı. Sarı-lacivertli ekip bugün yapacağı idmanın ardından kampa girerek derbi saatini beklemeye başlayacak.