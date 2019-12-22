Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig’in 16. haftasında Gençlerbirliği, Sivasspor’la 2-2 berabere kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

6. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un ceza yayının sol tarafından yaptığı vuruşta top kaleci Ertaç'ta kaldı.

24. dakikada Erdoğan'ın ara pasında ceza sahası içi sağ tarafında meşin yuvarlağı önünde bulan Yatabare'nin uzak direğe yaptığı ortada Kone, topu ağlara gönderdi. 0-1

33. dakikada hızlı gelişen Sivasspor atağında Mert Hakan'ın pasıyla ceza yayında topla buluşan Hakan Arslan'ın sert vuruşunu kaleci Ertaç kornere çeldi.

43. dakikada orta saha yakınlarından kullanılan serbest vuruşta top, ceza sahasında Yasin Pehlivan’ın önünde kaldı. Bu oyuncunun pasında Sefa Yılmaz'ın gelişine vuruşunu kaleci Samassa çizgiden çıkarttı.

56. dakikada Toure’nin uzun pasında sağ kanatta topla buluşan Sefa’nın ortasında Stancu kale önünde meşin meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 1-1

58. dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren Ayite'nin pasında yaşanan karambolde Stancu yeniden topu Ayite ile buluşturdu. Bu oyuncunun şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. Hakem VAR incelemesinin ardından santra vuruşunu işaret etti. 2-1

74. dakikada ceza sahası sağ çaprazında uzun pasla buluşan Stancu’nun şutunu kaleci Samassa çeldi.

90+7. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın sağ kanattan kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Yatabare rövaşatayla topu ağlara gönderdi. 2-2

Stat: Eryaman

Hakemler: Halis Özkahya xx, Cevdet Kömürcüoğlu xx, Samet Çavuş xx

Gençlerbirliği: Ertaç Özbir xx, Yasin Pehlivan xx, Bjarsmyr xx, Toure xx, Halil İbrahim Pehlivan xx, Baiano xx, Sessegnon xx, Candeias xx (Berat Ayberk Özdemir dk. 72 xx), Seuntjens xx (Floyd Ayite dk. 45 xx), Sefa Yılmaz xx (Erdem Özgenç dk. 80 ?), Stancu xx

Yedekler: Übeyd Adıyaman, Nadir Çiftçi, Rahmetullah Berişbek, Arda Kızıldağ, Diallo, Flavio Ramos, Pierre Polomat

Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu

Sivasspor: Samassa xx, Marcelo Teixeira xx, Aaron Apindangoye xx, Caner x, Uğur Çiftçi xx (Isaac Cofie dk. 90 ?), Ziya Erdal xx (Volkan Egri dk. 76 x), Hakan Arslan x, Mert Hakan Yandaş xx, Erdoğan Yeşilyurt xx (Abdou Traore dk. 61 xx), Yatabare xx, Arouna Kone xx

Yedekler: Muammer Zülfikar Yıldırım, Ali Şaşal Vural, Fernando Andrade, Paul Papp, Armin Derlek, Furkan Sağlam

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Goller: Arouna Kone (dk. 24), Yatabare (dk. 90+7) (Sivasspor), Stancu (dk. 56), Floyd Ayite (dk. 58) (Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Marcelo Teixeirea, Caner Osmanpaşa (Sivasspor), Fabricio, Berat Ayberk Özdemir, Stancu (Gençlerbirliği)