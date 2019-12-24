Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş’ın derbide Kadıköy’den 3-1’lik mağlubiyetle ayrılmasından daha çok Cüneyt Çakır’ın yönetimi siyah-beyazlı camiayı ayağa kaldırdı. Penaltı beklenen üç pozisyonun es geçilmesi sonrası Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi zehir zemberek açıklamalarda bulundu. Vodafone Park’ta düzenlenen basın toplantısında İkinci Başkan Adnan Dalgakıran ile Genel Sekreter Ahmet Mesut Urgancılar da yer aldı. Sözlerine ilk olarak Ülker Stadı’nda edilen küfürlere tepki göstererek başlayan Çebi “Sayın Ali Koç ve yönetimine, bana ve yönetimime gösterdiği misafirperverlik için teşekkür ederiz. Ancak maç başlamadan önce yapılan anons ve şarkılarla Fenerbahçe seyircisinin galeyana getirilmesi manidardır” ifadelerini kullandı.

Üst üste skandal

Maçtan önce başlayıp maç sonuna kadar çok ağır küfürlere maruz kaldıklarını ifade eden Çebi “Sayın Ali Koç, maç sonrası bizzat yanıma gelip özür diledi. Sonrasında bu tavrını kameralar karşısında sürdürdü. Bu yaklaşımı için kendisine teşekkür ederim. Özür dilemek büyük bir erdemdir” dedi. Kadıköy’deki maçı hiçbir Beşiktaşlının asla unutmayacağını söyleyen Çebi “Unutursak aynı rezaleti tekrar yaşayacağımızı biliyoruz. Asla unutmayacağız. Kamuoyu önünde konuşmadık, sustuk, uyarılarımızı ilgililere yaptık. Sonuç; haftalardır süren skandal kararların dün gece itibarıyla rezalete dönüştüğü konusunda tüm kamuoyu, spor ve hakem yorumcuları hemfikirdir” dedi.

Adaletin peşindeyiz

“Türkiye’de futbol düzeninin bugüne kadar olduğu gibi sürmesini isteyenler, bizden uzak dursun” diyen Beşiktaş Başkanı “Bu düzenin böyle sürmesini istemeyenler artık safları sıkılaştırmak zorunda. Bundan sonrasında sakın ola ağzımıza bal çalmak için eski klasik yöntemleri kullanmaya kalkmasın kimse. Lehimize haksız bir iki karar verip bir başka rakibimizi adaletsizlikle boğmaya kalkmayın. Biz sadece kendimiz için değil, Türk futbolu için bu adaletin peşindeyiz. Hakemler aleyhinde konuşursanız size cephe alırlar diyenlere soruyorum. Biz düşman mıyız? Adalet isteyene cephe alacak olanlar takkelerini önlerine koysunlar” sözlerini kullandı.

ALBAYRAK’A GÖNDERME

VAR kayıtları açıklansın!

“VAR protokolünün değişmesi gerekiyor. Bu konuda ne yapılması gerekiyorsa hem yurt içinde hem yurt dışında çalışacağız. VAR kayıtları açıklanmalı. Futbol ailesinden gizleyecek neyiniz var? Biz de başkaları gibi ‘Elimizde kayıt var’ mı diyelim?”

ALP BİZİM DEĞERİMİZ

Düdük astırmayız

“Zekeriya Alp Beşiktaş’ın bir kıymetidir. İstifasını talep etmiyorum. Mühim olan düzenin değişmesi. Hakemlerin düdük asması önemli değil. Bu düzen devam ettiği müddetçe biri düdük asar, başka biri gelir. Asıl bu sistem değişmeli…”

KOÇ-TFF GÖRÜŞMESİ

Konu adaletse problem yok

“Ali Koç’un, TFF Başkanı Nihat Özdemir’le yaptığı görüşme kendi aralarında olan bir konu. Görüşmenin içeriği adaletse bir problem yok. Ali Koç, hakemi beğenmişse yanlış beğenmiş. Koç’un vereceğimiz mücadeleye ortak olmasını isterim.”

Öfke patlaması

Beşiktaşlı futbolcuların derbi maçtaki hakem kararlarına olan öfkesi geçmedi. Karşılaşma sonrasında dün bir antrenman gerçekleştiren siyah-beyazlılarda futbolcuların oldukça gergin olduğu belirtildi. Verilmeyen penaltı pozisyonlarını tekrar tekrar izleyen oyuncuların “Bir değil, iki değil, üç penaltı. Birini de göremediler mi? Fenerbahçe için VAR’a gidilirken bizim bir tane pozisyonumuz niçin izlenmedi?” diyerek tepki gösterdikleri öğrenildi. Teknik direktör Abdullah Avcı ise futbolculara “Sahada hep birlikte tepki göstermeniz gerekirdi. Belki de o zaman VAR’a gitmek zorunda kalacaklardı. Takım için her türlü savaşı vermemiz gerekiyor” siteminde bulundu.

Kötü oynuyorsam bundan hakeme ne?

Cezayı sen kesemezesin

“Benim takımım karşılaşmada iyi performans göstermemiş olabilir, size ne! O bizim iç meselemiz. Hakem gelip bilet kesemez. Bizi doğrayamaz. Herkes işini yapacak. Çürükleri aranızdan temizlemediğiniz sürece bütün futbolu yok edeceksiniz...”