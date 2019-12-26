Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Ligin ikinci yarısında şampiyonluk yarışının içinde olmak isteyen Galatasaray’da ocak ayında ciddi bir değişim hamlesi başladı. Sarı-kırmızılılar her konuda anlaştığı Onyekuru’dan sonra bir isimle daha imza aşamasına geldi. Bir süredir Aslan’ın yakın takibinde olduğu Saracchi ile her konuda anlaşıldı. Alman ekiplerinden Leipzig’in geçen sezon 12 milyon avro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı sol beki, Galatasaray 1,5 yıllığına kiraladı. Bundesliga’da lider konumunda olan Leipzig, Halstenberg’in formu karşısında yedek kulübesinde kalan Saracchi’nin gelişimini sürdürmesi için İstanbul’a gelmesine onay verdi.

Beş isim şimdiden tamam

Bu transfer için sarı-kırmızılılar Alman ekibine kiralama ücreti ödemeyecek. Uruguaylı sol bekin ise yıllık ücretinin tamamını karşılayacak. Galatasaray, Saracchi ve Onyekuru transferlerini resmen açıklamasıyla beraber daha aralık bitmeden tam beş isimi kadrosuna katmış olacak. Takıma geri dönecek olan Linnes, Emre Akbaba, kiralık gönderilen Diagne, yeniden kiralanacak Onyekuru ve yeni transfer Saracchi. Sarı-kırmızılı yönetim, takımdan gönderilecek oyuncuların menajerleriyle de hafta içinde görüşmeler yapacak ve kendilerine takım bulmaları istenecek.

EN BAŞARILI TÜRK TAKIMI

Ne de olsa Aslan

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde en başarılı Türk takımı oldu. UEFA’nın 1955-2019 yıllarında Şampiyonlar Ligi’nde mücadele eden takımların başarılarına göre belirlediği listede, Real Madrid birinci, Barcelona ikinci oldu. Galatasaray ise listeye 23. sıradan adını yazdırdı.

Arda'dan 'Aslan Kral'

Son olarak Fatih Terim'in elini öpüp eski hocasıyla barışan Arda Turan, 'Aslan Kral' filmini izlerken paylaşımda bulundu. Bu gönderi sosyal medyada G.Saray'la ilişkilendirilip gündem oldu.

OZAN KABAK FLORYA'DA

Galatasaray, Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Şener, Marcao ve Lemina takımda ayrı özel program dâhilinde çalıştı. Galatasaray’dan önce Stuttgart’a oradan da Schalke’ye transfer olan Ozan Kabak, Florya’da eski takım arkadaşlarını ziyaret etti.