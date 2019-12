Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Ümraniye Nevzat Demir Tesislerindeki olumsuz havayı dağıtmak için yoğun çaba sarf ediyor. Fenerbahçe maçının bitiminden bu yana siyah-beyazlı futbolcuların bir numaralı gündemi derbideki hakem kararları... Oyuncuların hâlâ daha idman öncesi ve sonrası pozisyonları tekrar tekrar izlemelerinden ve tartışmalarından rahatsız olan tecrübeli çalıştırıcı, öğrencilerine uyarılarda bulundu. Bu tip maçlardan sonra oluşan psikolojinin kendilerini kötü etkileyebileceğini söyleyen Abdullah Avcı “Üst üste dört maçımızı kaybettik. Önümüzde çok zorlu bir maç var. Gençlerbirliği son haftalarda özellikle hücumda çok tehlikeli bir takım. Eğer derbiyi unutmazsanız yine kötü bir sonuçla karşılaşabiliriz. Artık bütün dikkatinizi bu maça verin” dedi.

Siz işinize bakın

Ayrıca derbideki kararlara olan öfkeden dolayı Gençlerbirliği maçında hakemlere ekstra reaksiyon göstermemeleri gerektiğini de altını çizen Avcı “Kontrolünüzü sakın kaybetmeyin. Haklıyken haksız duruma düşebiliriz” uyarılarında bulundu. Siyah-beyazlı yönetim de Abdullah Hoca’ya bu yönde destek veriyor. İdmanları takip eden yöneticiler Emre Kocadağ ile Erdal Torunoğulları’nın, kaptan Burak Yılmaz ve Gökhan Gönül’le yaptığı görüşmelerde “Yönetim olarak gerekli tepkiyi biz veririz. Siz sadece sahada işinizi yapmaya odaklanın. Hakemlerle diyaloğa girmeyin. Hakem kararlarıyla ilgili mikrofonlara da konuşmayın” dedikleri öğrenildi. Burak Yılmaz derbide oyundan çıkarken dördüncü hakem Alper Ulusoy’a kızarak ‘’Sen gir oyna, sen gir oyna’’ diye bağırmıştı.

10 numara Yunus Mallı

Bundesliga ekiplerinden Wolfsburg’da forma giyen Yunus Mallı, Beşiktaş’ın radarında. Âdem Ljajic ve Oğuzhan’dan yeteri kadar performans alamayan siyah-beyazlılarda teknik heyet de bu transfere yeşil ışık yakmış durumda. Altı aylık kiralık kontrat yapılması düşünülen Yunus Mallı için sezon sonuna kadar ücretinin yarısının Alman kulübü, yarısının da Beşiktaş tarafından ödenmesi gündemde. A Millî Takım forması da giyen 27 yaşındaki oyuncu kanatlarda görev yapabiliyor. Yunus Mallı bu sezon sadece iki maçta şans bulabildi.

Öğrenciler moral verdi

Süper Lig’de Gençlerbirliği ile karşılaşacak olan Beşiktaş bu maçın hazırlıklarına devam etti. İdmana sakatlıkları süren Douglas ile Dorukhan katılmadı. Öte yandan çalışma sonrası bir grup öğrenci, Teknik direktör Abdullah Avcı ve futbolcularla hatıra fotoğrafı çektirdi.

SAKATLIĞA RAĞMEN

Burak istekli

Arka adalesindeki sakatlığı nükseden Burak Yılmaz’ın, Gençlerbirliği maçında forma giymesi zor. Ancak yıldız futbolcu Abdullah Avcı ile yaptığı görüşmede “Bu maçta oynamak istiyorum. Kendimi iyi hissediyorum” dedi. Avcı, doktorların raporuna göre son kararını verecek.

YENİDEN İLK ON BİRDE

N’Koudou dönüyor

Sakatlığını atlattıktan sonra Fenerbahçe derbisinde oyuna sonradan giren Kevin N’Koudou’nun, Gençlerbirliği maçına ilk on birde başlaması bekleniyor. Abdullah Avcı’nın yapılan taktik idmanlarda Fransız futbolcuyu as kadro ile birlikte çalıştırdığı öğrenildi.

BASKONIA’YA GİTTİ

Ivanovic’e teşekkür

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı’nda başantrenörlük görevini yürüten Dusko Ivanovic ile karşılıklı anlaşarak yollarının ayrıldığı duyuruldu. Kulüpten yapılan açıklamada Ivanovic’e emekleri için teşekkür edilerek yeni takımı İspanyol ekibi Baskonia’da başarılar dilendi.