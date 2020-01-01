Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Arda Turan’ın adının tekrar Galatasaray ile anılmaya başlanması tartışmaları da beraberinde getirdi. Arda’nın tekrar sarı-kırmızılılara dönmek istediğini birçok kanaldan doğrulandı. Başakşehir cephesi de bu transfere her türlü kolaylığı sağlayacağı bildirdi. Bütün bu gelişmeler ışığında Antalya maçı sonrası Fatih Terim’in yaptığı açıklamalar ise “Arda devre arası Galatasaray’a dönüyor” şeklinde yorumlandı. Hatta bir adım ileriye gidilerek giyeceği forma ‘66’ mı yoksa ‘10’ numara mı olmalı diye konuşuldu. Ancak daha Arda Turan sarı-kırmızılılara gelmeden camia da fikir ayrılıkları ayyuka çıktı. Yönetim de tam anlamıyla ikiye bölünmüş durumda.

En son konu!

Bir taraf eski oyuncularının altyapısından çıktığı Galatasaray’da jübile yapmasını isterken, bir kısım yönetici ise bu fikre tamamen karşı. Taraftarlar da aynı şekilde. Ancak son günlerde yöneticiler ile sık sık transfer konusunda görüşmeler de bulunan Fatih Terim’in bu yönde bir talebi olmadığı öğrenildi. Teknik heyet önceliğini acil bölgelerdeki ihtiyaçlarını karşılamak olarak belirledi. Olmazsa olmaz sol bek, forvet ve orta saha transferi. Eğer öncelikli ihtiyaçlar halledilir ve Arda Turan konusunda uygun şartlar oluşursa Turan konusu masaya yatırılacak. Son sözü ise Terim’in isteği doğrultusunda başkan Mustafa Cengiz söyleyecek.

YENİ YIL MÜJDESİ

Hacizler kalktı, Florya alındı

Borçlarını 5 yıl vadeyle yeniden yapılandıran Galatasaray Kulübü, yeni yıl öncesi flaş hamleler yaptı. Sarı-kırmızılı yönetimden yapılan açıklamada Florya'nın yeniden kulübe kazandırıldığı ifade edilirken bütün hacizlerin de kaldırıldığı belirtildi.

HOCALAR MESAİDE

Antrenörlere izin yok

Futbol takımın izinler 4 Ocak’a kadar ama teknik heyet bu sürede izin yapmayacak. Ara transfer döneminde hareketli saatler geçiren sarı-kırmızılılarda Fatih Terim ve ekibi gelişmeleri an ve an takip etmek için görevinin başında olacak. Aynı şekilde sarı-kırmızılı yönetimde bu süreçte yoğun bir mesai harcayacak.

Eski günlerinin çok çok uzağında

Galatasaraylı olduğunu her ortamda dile getiren ve Fatih Terim’in de “İyi bir Galatasaraylı” dediği Arda Turan, eski formunun çok ama çok uzağında. Bir dönem saha dışı olaylarıyla magazin sayfalarına düşen Turan, geçmişi unutmak ve sarı-kırmızılı kulüpte yeni bir sayfa açmak niyetinde. O sebeple de Galatasaray’da bir şans daha istiyor.