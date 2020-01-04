Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M. Emin Uluç

Fenerbahçe yaz döneminde büyük bir transfer çalışması yapmış, ancak neredeyse tüm takımı yenileyen yönetim, sol bek hamlesini gerçekleştirememişti. Bitti gözüyle bakılan Kolarov’un Roma’da kalmasıyla Hasan Ali alternatifsiz kalmıştı. Millî oyuncunun yaşadığı sakatlık sebebiyle daha da büyük önem arz eden bu mevki için sarı-lacivertliler Milan’ın Şili asıllı İsviçrelisi Rodriguez’e talip oldu. Ama 27 yaşındaki oyuncuya teklif yağmaya başladı. Napoli ve Lyon’un ardından PSV de Rodriguez için Milan’ın kapısını çaldı. Finansal fair play sebebiyle hamle imkânı sınırlı olan Fenerbahçe alternatif isimlere yönelme kararı aldı.

Kolay olmayacak

G.Saray’la anlaşan Saracchi liste dışı kalırken, F.Bahçe’nin en büyük favorisi olan Rizesporlu Dario Melnjak’a da İsmail Kartal engeli geldi. Kartal’ın “Mutlaka kalmalı” raporu üzerine Rizespor 27 yaşındaki Hırvat oyuncu için kapıları kapadı. İsrail’de Maccabi Netanya forması giyen 26 yaşındaki İspanyol Borja Herrera’nın “F.Bahçe’ye geliyorum” paylaşımının reklam amaçlı olduğu öğrenilirken Damien Comolli’nin bu mevkii için sürpriz bir hamle peşinde koştuğu sızan haberler arasında. Kiev’den Mykolenko, Olimpiakos’tan Tsimikas ve Giannoulis sarı-lacivertlilere yakın isimler olarak görülüyor.

MAAŞ SINIRLAMASI

Uçuk rakamlar yok

∂ Mali sıkıntılara rağmen transfer çabasındaki Fenerbahçe, maaş sınırlaması kararı aldı. Harcama limitini neredeyse yüzde yüz aşan sarı-lacivertliler yeni sözleşmelerde 2 milyon avronun üzerine yıllık ödeme yapmayı düşünmüyor.

İKİ YENİ İMZA

Herkes memnun

∂ İngilizlerin radarındaki Ozan Tufan’la sözleşme yenileyen Fenerbahçe Yönetimi, Dirar ve Tolga Ciğerci’yle de masaya oturma kararı aldı. Teknik direktör Ersun Yanal’ın olumlu raporu sonrası iki tecrübeli isimle yeni mukavele yapılacak.

JaIlson’da ince hesap

Transfere kaynak oluşturmak için satış listesine konulan Jailson çok ciddi bir teklif gelmemesi hâlinde elde tutulacak. Ersun Yanal, gerçek mevkiinin yanı sıra stoperde de kullandığı sambacının bu gelişimini sürdürmesi hâlinde çok daha yüksek bir değere ulaşacağını belirtti.