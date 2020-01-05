Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M. Emin Uluç

Teknik heyet takviye istiyor, yönetim gece gündüz mesai yapıyor ama henüz bir gelişme olmadı. Şampiyonluk hedefindeki Fenerbahçe, başta sol bek olmak üzere transfer çalışmalarından sonuç alamadı. Ekonomik şartlar, çok sayıda isimle temasta olan sarı-lacivertlilerin elini kolunu bağlıyor. Ersun Yanal’ın kadroda düşünmediği oyuncuları nakde çevirme çalışmalarından da henüz bir ses çıkmadı. Vedat Muriç ve Jailson’a kapıları kapatan Fenerbahçe, Mehmet Ekici, Miha Zajc ve Alper Potuk için yapılan pazarlıklardan sonuç alabilmiş değil. İstanbul sevdalısı Alper, Sivas’a gitmemekte direniyor, sakatlık durumu Zajc’a ilgiyi sınırlıyor, Ekici için de girişimler zayıf.

Coentrao hazır kıta

Bu sırada Damien Comolli ise Avrupa’da cirit atmakta. Milan’dan ayrılma kararı alan Rodriguez için yarışta ekonomik şartlar sebebiyle geride kalan Fenerbahçe, sol bek de oynayabilen Arjantinli stoper Marcos Rojo’dan da adım adım uzaklaşıyor. ManU’nun gözden çıkardığı 29 yaşındaki Tangocu için Fiorentina ve PSG devrede. Yaz döneminde Kolarov sevdasına sol beksiz kalan sarı-lacivertliler, kendilerini Fabio Coentrao ile garantiye almak istiyor. Bir zamanlar Real Madrid forması giyen 31 yaşındaki Portekizli şu an kulüpsüz. Comolli, bonservisi elinde olan Coentrao’yla anlaşma sağladı. Eğer daha iyi bir alternatif bulunamazsa Portekizliye imza attırılacak.



MourInho paraya kıyabilir

Tottenham uzun zamandır yakın markajda tuttuğu Vedat Muriç için Fenerbahçe’ye 8 milyon avroluk bir teklif yapmıştı. Ancak sarı-lacivertlilerin direkt reddettiği bu teklifin güncellenmesi bekleniyor. Harry Kane’nin beklenmedik sakatlığıyla golcü krizi yaşayan Jose Mourinho’nun kesenin ağzını açabileceği belirtiliyor.



Zajc’a yeni talip

Kadroda düşünülmeyen Miha Zajc’a sakatlığına rağmen Zenit talip olmuştu. Ruslar oyuncunun sağlık raporlarını incelerken, Seri A’da küme düşme hattından kurtulmaya çalışan Brescia’nın da Sloven için teklif yaptığı öğrenildi.



KAMP UZADI

Antalya’dan Kayseri’ye

∂ Fenerbahçe’nin devre arasında Belek’te yapacağı kamp için 5-10 Ocak tarihleri belirlenmişti. Ancak teknik direktör Ersun Yanal’ın isteğiyle sarı-lacivertliler 13’üne kadar kampı uzattı. Fenerbahçe, 14 Ocak’taki kupa maçı için Antalya’dan Kayseri’ye geçecek.



KANADI KIRIK

Beklerdenverim yok

∂ Ersun Yanal’ın oyun planlarında önemli yer tutan bekler, beklentileri karşılayamadı. Isla 3 asist yaparken, Hasan Ali, 7 maçta skora katkı sağlayamadı. 5 maçta sağ bek oynayan Ozan da bu mevkide kaybolurken, en verimli isim sol bekten 2 gol kaydeden Dirar oldu.