Formula 1’de Katar Grand Prix’si, şampiyonluk mücadelesinin seyrini belirleyebilir. Lider Lando Norris, rakipleri Oscar Piastri ve Max Verstappen’e karşı avantajını koruyarak şampiyonluğunu ilan etmek istiyor.

Formula 1’de sezonun sondan bir önceki yarışı olan Katar Grand Prix’si, şampiyonluk mücadelesinin en kritik virajlarından biri olacak. Son yılların en çekişmeli rekabetlerinden birine sahne olan 2025 sezonu, Lusail’de önemli bir dönemeçten geçecek.

Formula 1'de Katar Grand Prix'inde şampiyon belli olabilir

KATAR'DA YOĞUN HAFTA SONU

Katar’daki 5,4 kilometrelik Uluslararası Lusail Pisti, 57 tur üzerinden olacak yarışa ev sahipliği yapacak.

Sprint yarışı: TSİ 17.00

Sıralama turları: TSİ 21.00 (yarın)

Ana yarış: 30 Kasım Pazar – TSİ 19.00

Takımlar ve pilotlar, sezonun bitimine yalnızca iki yarış kalmışken kritik puanlar için piste çıkacak.

McLaren’in Britanyalı pilotu Lando Norris, 390 puanla lider pozisyonda bulunuyor

ÜÇ PİLOTUN KIYASIYA REKABETİ

Pilotlar klasmanında McLaren’in Britanyalı pilotu Lando Norris, 390 puanla lider pozisyonda bulunuyor. Takım arkadaşı Oscar Piastri ve Red Bull pilotu Max Verstappen ise 366’şar puanla şampiyonluk yarışını sürdürerek Norris’in hata yapmasını bekleyecekler.

Bu sezon güçlü bir ivme bulan Norris, Katar’da rakiplerinden iki puan daha fazla toplaması halinde son yarışa ihtiyacı olmadan şampiyonluğunu ilan edebilir.

ŞAMPİYONLUK İÇİN MUHTEMEL SENARYOLAR

Lando Norris, sprinti ilk 7’de bitirip ana yarışı kazanması durumunda, rakiplerinin sıralamasına bakılmaksızın şampiyonluğa ulaşacak. Pazar günkü yarışı kazanması ve pilotlar arasında puan eşitliği oluşması halinde ise daha fazla yarış galibiyeti bulunduğundan sezonu lider tamamlayacak.

Red Bull pilotu Max Verstappen 366 puan ile 2. sırada

PİLOTLAR SIRALAMASINDA SON DURUM

Lando Norris (Büyük Britanya): 390 puan

Oscar Piastri (Avustralya): 366 puan

Max Verstappen (Hollanda): 366 puan

George Russell (Büyük Britanya): 294 puan

Charles Leclerc (Monako): 226 puan

