Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu sezon hem İtalyan devi Juventus’ta hem de millî takımla gösterdiği performansla adından söz ettiren Merih Demiral, Avrupa’nın devlerini peşinden koşturuyor. 21 yaşındaki millî oyuncuya Çağlar Söyüncü’nün de formasını giydiği İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City’nin yanı sıra Almanya Bundesliga ekibi Borussia Dortmund’un da resmî teklif yaptığı öğrenildi. Şimdiden büyük bir yarışa giren bu iki kulüp, Juventus’un kapısını çaldı. Merih’e daha önce de Milan, Schalke ve Arsenal talip olmuştu. Leicester City’nin 30 milyon avro, Borussia Dortmund’un da 40 milyon avro tekliflerle Juventuslu yetkililerin karşısına çıktığı belirtildi.

De Ligt’i tahtından etti

Borussia Dortmund’un ilk ‘hayır’ cevabının ardından bonuslarla birlikte teklifi 45 milyon avroya yükselttiği ifade edildi. Ancak Merih’e gelen bu teklifleri beğenmeyen Juventus’un genç yıldız için bonservis bedelini 60 milyon avro olarak belirlediği ileri sürüldü. Sezon başında Matthijs de Ligt’i Ajax’tan 85 milyon avro karşılığında transfer eden İtalyan devi, Merih’i de Sassuolo’dan 15 milyon avro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna katmıştı. Teknik direktör Maurizio Sarri’nin gözdesi olan Merih, dünyanın en iyi stoperlerinden biri olarak gösterilen De Ligt’i tahtından etmeyi başarıp formayı kapmıştı.

Türk duvarı hayal oldu

Leicester City’nin, ay-yıldızlı takımda harika bir ikili olan Çağlar Söyüncü ile Merih Demiral’ı aynı forma altında birleştirme hayali şimdilik suya düştü. İngiliz basını Leicester’in hocası Branden Rodgers’ın ‘Türk duvarı’ kurmak istediğini dile getirmişti.