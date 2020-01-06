Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, transfer olmayacakmış gibi çalışıyor. İstediği takviyelerin listesini yönetime sunan tecrübeli çalıştırıcı, tamamen saha içine odaklamış durumda. İlk yarıda hedefledikleri puanın altında kalmalarını üç probleme bağlayan Yanal, Belek kampında bu sıkıntıları aşarak gaza basmanın hesaplarını yapıyor. Transfer olmasa da hedeflerinde bir sapma yaşanmasının söz konusu olmadığını vurgulayan Ersun Hoca “Camiaya bir söz verdik. Onlara bahane değil zafer sunmak zorundayız” sözleriyle kararlılığını gösterirken, oyuncularına duyduğu güvenin de altını çizdi. Antalya yolculuğu öncesi yapılan takım toplantısında konuşan Yanal, ilk yarı boyunca yaşadıkları sıkıntılara rağmen motivasyonlarını koruduklarını belirtirken “İkinci yarıda çok daha güçlü bir duruş sergileyeceğiz ve şampiyon olacağız” dedi.

Aslında çok basit

Ersun Yanal kamp döneminde aşmakta kararlı olduğu üç sıkıntıyı ise son vuruş, basit hatalar ve takım bütünlüğündeki aksamalar şeklinde özetledi. Bireysel performanslardaki iniş çıkışlara dikkat çeken Ersun Hoca “İkinci yarıda her maç daha zor olacak” derken “Artık hepimiz daha sıkı çalışmak ve üzerine koyarak devam etmek zorundayız” ifadesinde bulundu. “Ligin en etkili hücum eden takımıyız ancak en çok golü biz atamadık” sözleriyle son vuruş eksikliğine göndermede bulunan Yanal “Çok basit hatalar bize çok önemli puanlar kaybettirdi” diye konuştu. Yedikleri golleri de hatırlatan tecrübeli teknik adam “Kalemize gelen ilk şutun gol olması ve bireysel hatalar çok canımızı yaktı. Herkes gerçek performansını sergiler, savunma ve hücumdaki basit hatalara son verirsek bu kadroyla şampiyon oluruz. Bu kadar basit” dedi.

Ya Jesus ya Rojo

Sezon başında stoper de oynayabilen sol bek Kolarov’un peşinden koşan Fenerbahçe, şimdi de sol ayaklı stoper kovalıyor. Sarı-lacivertlilerin temasta olduğu ManU’dan Marcos Rojo da, Roma’dan Juan Jesus da sol ayaklı stoperler. Ersun Yanal, sol bekte de kullanabileceği bu oyunculardan birisini istiyor. Transfer kolay görünmese de sarı-lacivertliler şartları zorlamaya devam ediyor.

YANAL’IN SAĞ KOLU

Takımın ağabeyi Dirar

∂ Dirar’ın bambaşka bir hikâyesi var. Kahramanken kadro dışı kalan, geri dönüp yeniden yıldızlaşan, bu sezon sol bekte joker olan Dirar aynı zamanda takımın moral deposu. Saha içinde olduğu kadar saha dışında da takım için elinden geleni yapan Dirar, Ersun Yanal’ın da en büyük yardımcılarından biri.

MOSES TÜKENDİ

Eskisi gibi olmayacak

∂ Adale sakatlığı sebebiyle takımdan ayrı kalan Victor Moses’tan ümit kesildi. İlk yarıda 11 maçta formasından uzak kalan Nijeryalı yıldız özel program uyguluyor ama adale sorunu yükleme yapmasına izin vermiyor. Tam randıman alamayacağı Moses’tan ümidi kesen teknik direktör Ersun Yanal, Deniz’e sarılmış durumda.

İLK YARIDA YOKTU

Ekici de kafilede

∂ Ligin ikinci yarısı için 13 Ocak'a kadar Antalya Belek'te kamp yapacak olan Fenerbahçe'de kadro belli oldu. Sezonun ilk yarısında lisans çıkarılmayan Mehmet Ekici de kafileye alındı. Ayrıca Ertuğrul Çetin, Gürkan Başkan, Emir Miray Köksal, Emre Nasuh, Ömer Faruk Beyaz ve Gülhan Üreyen gibi gençler de kadroya yazıldı.