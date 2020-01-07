Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Galatasaray tam 13 milyon avro ödeyerek Kasımpaşa’dan transfer ettiği Diagne’de işler iyice çıkmaza girdi. Sezon başı Brugge kiralanan golcü oyuncu, Belçika’da yaşadığı sıkıntılar yüzünden kadro dışı kalmıştı. Brugge’ün Katar’da gerçekleştirdiği devre arası kampının da kadrosuna alınmayan 28 yaşındaki oyuncunun geleceği ise belirsiz. UEFA’nın kurallarına göre bir oyuncu bir sezonda üç takım değiştiremiyor. Sezon başında sarı-kırmızılılarda lisansı çıktıktan sonra Belçika’ya transfer olan Digane ya Galatasaray’a dönecek ya da Avrupa ligleri dışında bir takıma transfer olacak. Brugge ile görüşmelerini sürdüren sarı-kırmızılılar oyuncularının değer kaybı yaşamasını istemiyor.

Rotası Asya olabilir

Ancak bu transfer döneminde ciddi bir değişime giden Aslan, yabancı kontenjanı sorunu yaşarken, mevcut oyuncularının da gitmeye yanaşmaması süreci uzatıyor. Eğer sarı-kırmızılılar ile Brugge, golcü oyuncunun sezon sonuna kadar ücretinin ödenerek kiralık sözleşmesinin feshedilmesinde anlaşırsa iki ihtimal ortaya çıkacak. İlk ihtimalde teknik heyet bir transfer planlarında değişme gidecek ve bir isimden feragat ederek Diagne’nin lisansını çıkartacak. Ya da Diagne için Çin veya Arap liglerinde kiralık takım bulunacak. Şu an için ne Brugge ile anlaşma sağlanabildi ne de teknik heyet bu konuda net bir karar verebildi. Sarı-kırmızılılarda Diagne belirsizliği şimdilik sürüyor.

Çok çalışacağım

Galatasaray’ın yeni transferi Saracchi, kulübün sitesine yaptığı açıklamada “Müzeyi gezdim ve takım hakkında bilgiler aldım. Burada çok sıcak karşılandım. Muslera’dan dolayı Galatasaray, Uruguay’da çok biliniyor. Tutkulu bir taraftarımız olduğunu biliyorum. Takıma katkı sağlamak için çok çalışacağımı bilsinler” diye konuştu.

Son Aslan Saracchi

Galatasaray, RB Leipzig’den Marcelo Saracchi’yi bir buçuk seneliğine resmen kiraladı. KAP’a açıklama yapan sarı-kırmızılılar Alman ekibine 500 bin avro kiralama bedeli ödeyecek. Yirmi bir yaşındaki genç sol bekin kendisine ise bu sezon sonuna kadar 700 bin avro, önümüzdeki sezon için de 1 milyon 350 bin avro verilecek. Anlaşmanın ardından parçalı formayı giyen Sarrachi 36 numarayı kullanacak. Akşam idmanına çıkan Uruguaylı oyuncu teknik direktör Fatih Terim ve yeni takım arkadaşlarıyla tanıştı.

İSTANBUL’DA ÇALIŞIYOR

Sekidika hazır kıta

“Oyuncuların geçmişine değil, geleceğine yatırım yapacağız” mottosuyla transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Sekidika transferi yoğun mesai harcıyor. Eskişehir’in 60 bin avro bonservisle transfer ettiği hücum oyuncusu için görüşmeler sürerken, Sekidika’da her an müspet haber gelir düşüncesiyle çalışmalarını İstanbul’da sürdürüyor. Yirmi üç yaşındaki kanat oyuncusu için Aslan’ın 100 bin avro ve kiralık oyuncu teklifini beğenmeyen Eskişehir’in bonservis miktarını yukarı çekmeye çalıştığı öğrenildi.